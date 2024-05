El PP afea a Milei que "insulte" a la mujer de Sánchez pero carga contra el Gobierno por convertirlo en asunto de Estado

Pons critica que el presidente de Argentina en su primer viaje a España no salude al Rey ni al Parlamento y se vaya a un acto de Vox



MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha recriminado este lunes al presidente de Argentina, Javier Milei, que "insulte" a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y ha admitido que se trata de una "intromisión en política nacional". Sin embargo, ha criticado que el Ejecutivo español quiera convertir este asunto en una "razón de Estado" con la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Argentina.

"Me parece muy mal que se insulte a nadie. Nosotros no somos de insultar", ha dicho González Pons, quién ha recriminado al jefe del Ejecutivo que Begoña Gómez sea "una particular" cuando se trata de "no dar explicaciones" sobre sus actividades profesionales pero "para romper relaciones con Argentina es casi la reina de España".

En una entrevista en la Cope, que ha recogido Europ Press, González Pons ha entendido que Sánchez se "enfade" por esas palabras de Milei, pero ha recordado que "para el resto de los españoles no deja de ser la mujer del presidente del Gobierno". Por eso, ha censurado que esto pueda "perjudicar a tanta gente", ante esa posible "ruptura de relaciones diplomáticas con un país hermano como es Argentina".

"UNA INTROMISIÓN EN POLÍTICA NACIONAL"

González Pons ha reconocido que el discurso de Milei en el acto de Vox es "una intromisión en política nacional y, además, en un espectáculo" que ha calificado "como chocante". "El presidente electo de Argentina no puede o no debe en su primer viaje a España venir sin saludar al Rey, sin saludar al Gobierno, sin saludar al Parlamento, y entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española", ha manifestado.

Sin embargo, ha resaltado que "la mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado" y, por lo tanto, los políticos deben llevar estas cosas "con la dignidad" que puedan, asumiendo que la política consiste en enfrentarse.

"Convertir a la mujer de Pedro Sánchez en la razón de una posible ruptura de las relaciones diplomáticas entre España y Argentina, es exagerar muchísimo", ha exclamado, insistiendo en "la cantidad de argentinos y argentinas que viven en España" y al revés, así como "las empresas españolas que trabajan" en ese país.

A su entender, "no se merecen que sus situaciones se vean comprometidas por el honor o por el sentido del honor que tiene Pedro Sánchez hacia su mujer". En este sentido, ha criticado de nuevo que Sánchez "quiera convertir a su mujer en una razón de Estado" cuando "no lo es".

"RECLAMAMOS POLÍTICA DE ADULTOS"

El responsable de Institucional del PP ha señalado que la actuación del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, este domingo fue "como de programa de televisión". "Reclamamos política de adultos. Ya está bien, que se nos trate a los españoles como adultos", ha demandado.

Además, ha criticado que Albares no les llame para otros asuntos y sí para decirles que tienen que "enfadarse" porque Milei "ha insultado a la mujer de Pedro Sánchez y que hay que romper relaciones diplomáticas".

Asimismo, González Pons ha indicado que desde el viernes saben que en un procedimiento judicial que se está siguiendo en España "la mujer de Pedro Sánchez ha designado abogado". "En los procedimientos judiciales se designa abogado cuando se es acusación o cuando se es defensa, y hasta donde sabemos la mujer de Pedro Sánchez no es acusación. Luego si ha designado abogado, es probable que tenga que afrontar alguna dificultad en el futuro inmediato", ha advertido.