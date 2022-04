El PP afea al PSOE que abra los secretos de Estado a Bildu por su "supervivencia política"

El PSOE asegura que el diálogo y el respeto al pluralismo político es el camino para defender la democracia

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reprochado al PSOE que haya facilitado la entrada de Bildu y de los independentistas catalanes en la nueva comisión de secretos oficiales por la mera "supervivencia política" del Gobierno de coalición, y se ha mostrado convencido de que los españoles "no se lo van a perdonar".

El Pleno del Congreso ha procedido este jueves a elegir a los diez diputados con acceso a información clasificada, los únicos que recibirán información sobre el uso de fondos reservados y sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia. En esa Comisión de Gastos Reservados va a haber cuatro diputados independentistas, de ERC, Bildu, Junts y la CUP, gracias a que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, rebajó los requisitos de acceso.

En un breve debate previo a la votación, en el que los independentistas han declinado participar, el representante del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, ha acusado a los socialistas de romper los consensos por "el chantaje de sus socios presupuestarios".

"Lo importante es seguir en el poder --ha reprochado a los socialistas--. Ponen su propia supervivencia por encima de los intereses del Estado y eso los españoles no se lo van a perdonar".

El PP ha confirmado que no apoyará los nombres propuestos por los partidos independentistas, pero ha negado que sea un veto, sino su derecho a decidir la idoneidad o no de los candidatos. A su juicio, una comisión que maneja "información sensible" y en la que se despachan secretos de Estado exige "un plus de lealtad".

LOS INDEPENDENTISTAS NO PUEDEN SOPLAR Y SORBER A LA VEZ

Además, ha señalado a los independentistas que no se puede "soplar y sorber a la vez" y que no vale defender la ruptura del Estado y querer formar parte de una comisión que pretende garantizar su unidad.

Por parte del PSOE ha respondido la secretaria general del Grupo Socialista, Rafaela Crespín, quien achaca las críticas a la próxima campaña electoral andaluza y ha defendido el diálogo, el entendimiento y el respeto al pluralismo políticos como único camino para avanzar.

A su juicio, frente a los "tiempos de bulos e informaciones interesadas", la mejor apuesta es la transparencia y asegurar que la información es "completa y veraz". "Hay que defender la democracia cada día, también ejerciendo el control y siendo responsables --ha subrayado--. Somos los primeros interesados en que la verdad gane la partida y que la democracia vuelva a salir más fuerte".

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha recalcado que "ERC y Bildu tienen más sentido de Estado y de la responsabilidad que las señorías de la derecha" y ha aprovechado para volver a denunciar el espionaje a independentistas que se achaca al Gobierno del que forma parte su partido.

Desde Más País, Íñigo Errejón, ha saludado la creación de la comisión de secretos oficiales, "sin vetos", porque todos los diputados son "legítimos", pero ha dejado claro que quien crea que con esto se va a arreglar la "crisis del espionaje" es "un ingenuo".