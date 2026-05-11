El PP anuncia un plan contra el narcotráfico si Feijóo gobierna con penas más duras y más medios para la Benemérita

El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper. Archivo. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que la Guardia Civil necesita "respaldo real" y ha anunciado que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa aprobará un plan con medidas urgentes para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado que incluirá penas más duras y más medios para la Benemérita.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha señalado que los dos agentes fallecidos en Huelva la pasada semana "fueron asesinados mientras cumplían con su deber, persiguiendo al crimen organizado" que, "cada día actúa con más violencia" e "impunidad".

Por eso, ha avanzado que el Feijóo gobierna recuperará Ocon-Sur, una unidad especial contra el crimen en el estrecho de Gibraltar, dotará al servicio marítimo de medios "no letales contra las narcolanchas" y llevará "los grandes casos del crimen organizado a la Audiencia Nacional".

Además, apostará por "mayor protección y medios materiales para la Guardia Civil y los funcionarios de prisiones", se endurecerá el Código Penal con "penas más duras", "se declarará el campo de Gibraltar zona de especial singularidad y "se considerará profesión de riesgo a los guardias civiles".

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