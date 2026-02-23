El PP apoya las protestas de sindicatos de Policía contra Marlaska y dice que Sánchez no le cesa por lo que "ha tapado"

Varias personas durante una protesta contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ante la sede del Ministerio del Interior, a 23 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha expresado este lunes su apoyo a las protestas convocadas por los sindicatos de Policía para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la querella por agresión sexual de una agente contra el director adjunto operativo (DAO) José Ángel González. A su entender, Marlaska sigue en su puesto por "las cosas que conoce de Sánchez y las que le ha tapado como fiel escudero".

La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, se sumó este lunes a la concentración convocada por el sindicato Jupol para pedir la renuncia del ministro y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, tras la querella contra el ex DAO.

Este martes Ana Vázquez también se sumará a la protesta de otro sindicato, la Confederación Española de Policía (CEP), según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'. "Es inadmisible que Marlaska y el director general de la Policía sigan sin dimitir", ha afirmado la diputada del Grupo Popular.

"QUE SE VAYA Y DEJE EL MINISTERIO"

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que ha trasladado todo el reconocimiento y solidaridad del PP con la Policía Nacional que se manifiesta para exigir la dimisión del ministro ante la acusación de violación del DAO que él nombró. "Que se vaya y deje el Ministerio", ha enfatizado.

Gamarra se ha preguntado por qué Sánchez "protege a Marlaska" y cómo puede "continuar como ministro con esta catarata diaria" de asuntos que "erosionan" al Gobierno. A su entender, se debe a "las cosas que conoce de Sánchez y las que le ha tapado como fiel escudero desde el primer día en que llegó al Gobierno de España".

"¿Cómo va a dimitir Marlaska por las gravísimas acusaciones que pesan sobre el DAO? ¿Cómo va a dimitir Óscar Puente por el caso ferroviario o cómo va a dimitir Mónica García por su ineptitud al frente de Sanidad si Sánchez tiene a su mujer imputada o a su hermano sentado en el banquillo de los acusados a punto de ser juzgado?", se ha preguntado en una rueda de prensa en la sede del PP.

Dicho esto, ha apoyado las protestas convocadas por los sindicatos policiales. "El PP está presente en esas manifestaciones que hoy impulsa una asociación y que mañana impulsará otra. Y apoyamos a todas y cada una de las distintas organizaciones en la manera que cada uno tenga de expresar su rechazo hacia esta situación", ha asegurado Gamarra.

La dirigente del PP ha recordado que Marlaska "blindó" al que fuera DAO "a través de un real decreto" y, por lo tanto, "no puede decir que esto no va con él porque ha sido su mano derecha". "Es el máximo responsable de su nombramiento y de la permanencia en esa responsabilidad", ha abundado.

"POZO DE PODREDUMBRE"

La vicesecretaria del PP ha afirmado que "un presunto violador y frecuentador de prostíbulos", "mano derecha" del ministro del Interior, ha estado al frente de la Policía Nacional durante ocho años. "Es un pozo de podredumbre que no toca fondo porque cada semana se hunde más y más", ha exclamado.

Además, ha indicado que a la sociedad española le produce "indignación" el Gobierno Sánchez porque "todo el tiempo lo dedica a tapar su corrupción política, económica, institucional, y sus casos de acoso y abusos sexuales".