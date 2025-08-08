El PP apunta a otra empresa china que el Gobierno usa para vigilar las fronteras con Marruecos

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, a 6 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Tellado critica la "insistencia" de Sánchez por "comprometer" la seguridad nacional a pesar de las advertencias

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, tras la polémica por el contrato del Gobierno con Huawei, ha puesto el foco en otra empresa china con la que el Ejecutivo tiene contratado el sistema de vigilancia de las fronteras de Ceuta y Melilla, por ello, ha criticado la "insistencia", que a su juicio, tiene el presidente Pedro Sánchez por "comprometer" la seguridad nacional a pesar de las advertencias.

"El sistema de vigilancia que opera en Ceuta y Melilla está en manos de Hikvision, una empresa china vetada por nuestros principales aliados", ha comenzado Tellado en un video remitido a los medios de comunicación, en el que además, ha explicado que los vínculos de esta compañía con el Gobierno chino la convierten en "una amenaza para la seguridad nacional".

ESPAÑA ES LA "LAMENTABLE EXCEPCIÓN"

El dirigente 'popular' ha asegurado que el Parlamento Europeo aprobó en 2021 la retirada de las cámaras de dicha empresa al considerar que estos equipos eran "incompatibles" con sus estándares de seguridad, una medida que, según Tellado, también aplicaron Estados Unidos, Reino Unido o Canadá.

Por ello, no entiende que el jefe del Ejecutivo haya optado por "mantener y reforzar" la presencia de Hikvisión en España, especialmente, en lugares "críticos" como son, a su juicio, las fronteras de España con Marruecos. "Utilizar esta tecnología de riesgo es una irresponsabilidad inaceptable", ha incidido.

Tellado ha reprochado al Gobierno que con esta decisión, nuestro país vuelve a ser la "lamentable excepción", al igual que sucede, según el PP con los contratos del Ejecutivo con Huawei para la gestión y almacenamiento digital de las escuchas judiciales.

"¿Por qué Sánchez está poniendo en manos de empresas chinas, bajo sospecha, la seguridad de los españoles? ¿Qué intereses hay realmente detrás de todo esto? Porque desde luego el interés nacional no es", concluye el video.

ZAPATERO Y LOS VÍNCULOS CON CHINA

A lo largo de esta semana, los 'populares' han cargado contra el Gobierno por elegir a una empresa "poco fiable" como Huawei para almacenar un material "tan sensible" como las escuchas policiales, consideran que estos contratos "sospechosos" del Gobierno con la multinacional china podrían estar vinculados con las relaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con China y con la consultora del socialista José Blanco.

El propio Tellado, en una rueda de prensa, dijo que el contrato con Huawei "no era un episodio aislado" sino una "pieza más del entramado de corrupción sanchista" que tiene como eje central al expresidente Zapatero, a José Blanco y al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.