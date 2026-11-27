El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha apuntado a la posible comisión de un "delito electoral" por parte de Correos o de funcionarios del mismo tras las "irregularidades" que se habrían producido en el reparto de la documentación para el voto por correo y también de la propaganda electoral que se debía distribuir entre los electores de cara a los comicios de este domingo.

Los de Alberto Núñez Feijóo presentaron este miércoles un escrito urgente ante la Junta Electoral Central (JEC) por "irregularidades" en la entrega de documentación para el voto por correo, incluido el de españoles en el exterior, así como en el reparto de la propaganda electoral de cara a las elecciones del próximo domingo, sustentado en las "numerosas quejas de electores" que habían recibido.

Además de pedir expresamente a la JEC que requiera a Correos el reparto urgente de la documentación --algo que ya no puede hacer al haber concluido el plazo-- e información detallada respecto al envío de documentación para el voto por correo y la propaganda electoral, también llamaban la atención sobre una denuncia concreta que los 'populares' consideran podría tener consecuencias penales.

En concreto, se refieren a una denuncia trasladada el 21 de noviembre a la Junta Electoral Provincial de Madrid informando de que había encontrado en un contenedor de residuos de una calle de la capital "cientos de sobre electorales" del PP y de otra formación política que iban dirigidos a residentes en otra calle próxima, adjuntando fotos de los mismos.

El PP recuerda en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que "el reparto de la propaganda electoral de las candidaturas forma parte de las obligaciones de servicio público de Correos en los procesos electorales de 2026" y que el mismo "solo es útil dentro de la campaña electoral, que termina a las cero horas del 28 de noviembre".

Así las cosas, advierte de que estos hechos "revisten especial gravedad" puesto que "no se trata de un retraso en el reparto, sino de la posible sustracción del circuito postal y el abandono deliberado en un contenedor de residuos", lo cual conllevaría un "perjuicio directo" a los electores que no recibieron la información, y "podrían ser constitutivos de delito".

Y recuerda que el Código Penal castiga "a la autoridad o funcionario público" que haya cometido estos delitos y que podrían conllevar penas de "seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses".

En este sentido, el PP defiende que le corresponde a la JEC, "a la vista de la información que recabe de Correos y de la Junta Electoral Provincial de Madrid, su traslado al Ministerio Fiscal" de la misma y por ello le reclama que, en el ejercicio de sus facultades, traslade al mismo "los hechos denunciados, por si pudieran ser constitutivos de delito electoral o de cualquier otra infracción penal".

LOS 'FONTANEROS' DE SÁNCHEZ

Fuentes del PP han destacado que su denuncia se produce precisamente después de que "una jueza de Madrid haya imputado al que fuera su jefe de gabinete, Juanma Serrano, y a su 'fontanera', Leire Díez, por los delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales y tráfico de influencias, en una causa en la que se investigan pagos sin contratos a diferentes empresarios".

Desde Génova sostienen que ambos fueron "los fontaneros" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Correos y "los máximos responsables del voto por correo en las elecciones generales de 2023" y recalcan que confían "en los trabajadores del servicio postal, pero no en los delegados del sanchismo".

Por ello, añaden, han pedido explicaciones y exigido a la JEC que "garantice un desarrollo limpio de las elecciones" y recalcan que la mejor manera de "combatir el miedo al fraude" este 29N es "votar de forma masiva al PP". "Es difícil cambiar el resultado de un partido si ganas por goleada", sostienen desde el PP, donde insisten en que "la corrupción de Sánchez merece un castigo contundente en las urnas".