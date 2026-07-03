El PP apunta a Robles para que presione en el cese del DAO de la Guardia Civil: "Tiene una responsabilidad"

La ministra de Defensa, Margarita Robles,durante una visita al Hospital Central de la Defensa ‘Gómez Ulla’ Centro Sanitario de Vida y Esperanza, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). Robles ha saludado durante su visita al personal que ha participado - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha apuntado este viernes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que presione en el cese del director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, tras su imputación en el 'caso Leire Díez'.

Gamarra ha asegurado que el Ministerio de Defensa también tiene obligaciones en el nombramiento del DAO, haciendo mención al Régimen del Personal y el Reglamento de la Guardia Civil que, según la dirigente del PP, señala a Robles "con la responsabilidad de instar el cese".

"Le exigimos a la ministra de Defensa que actúe", ha indicado en declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press, en las que además ha afirmado que si el Gobierno mantiene el apoyo tanto al DAO como a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, es porque Moncloa "es también parte de la cloaca". A su entender, "no hay justificación" para que estos cargos, como el del ministro Fernando Grande-Marlaska, sigan en sus puestos.

Gamarra ha indicado que tanto Ferraz como Moncloa son "lo mismo" porque "las cloacas" que impulsó la exmilitante socialista Leire Díez comenzaron días después de la reflexión del presidente Pedro Sánchez por las investigaciones a su esposa. Según ha denunciado la dirigente del PP, desde el PSOE financiaron para "desestabilizar y obstaculizar la acción de la Justicia". "Esto es de máxima gravedad y es insostenible", ha remachado.

Por otra parte, Gamarra ha dicho que el presidente del Gobierno acabaría imputado "si hay indicios" porque, según ha recordado, en España "nadie está por encima de la ley" y el Poder Judicial actúa en "igualdad de condiciones" ante quienes cometen delitos.

NADIE ASUME RESPONSABILIDADES

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha reprochado además que el Gobierno de Sánchez no asuma responsabilidades políticas, ni con los casos de corrupción ni tampoco con el accidente ferroviario de Adamuz que dejó 46 muertos o el apagón. "Nadie asumió ninguna responsabilidad política y vemos ministros que sistemáticamente faltan a la verdad", ha denunciado en declaraciones a 'Antena 3'.

Sémper ha subrayado que, tras las imputaciones en la Guardia Civil, está en juego "la dignidad del Estado de Derecho y de un Cuerpo que ve el "esperpento" de cómo tienen que investigar a sus superiores. Asimismo, ha puesto en valor la profesionalidad de los agentes del Instituto Armado, que han "sido capaces de soportar las supuestas presiones recibidas".

También el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha tachado de "inaceptable" la corrupción del Gobierno y le ha reprochado que no "dé la palabra a los españoles". En una entrevista en 'RNE', también ha descartado una moción de censura porque "no dan los números" y sería "generar una pantomina" a la que los 'populares' "no se van a prestar"

"Si en el PSOE y el Gobierno de España están buscando que el PP presente una moción de censura para inmediatamente después pretender ridiculizarnos, porque no dan los números, que pierdan toda esperanza", ha zanjado.