El PP asegura que acatará el fallo del TJUE sobre la amnistía: "Lo vamos a respetar en su integridad, diga lo que diga"

El diputado del PP, Borja Sémper, a su salida de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) - El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que su formación acatará la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía, como hacen con todas las decisiones judiciales. Según ha insistido, van a respetar ese fallo "en toda su integridad, diga lo que diga".

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará este próximo 16 de julio las dos primeras sentencias sobre las dudas de los tribunales españoles en la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía y su compatibilidad con el Derecho comunitario, por la que el Alto Tribunal europeo ha recibido hasta cuatro cuestiones prejudiciales sobre las que debe decidir con sentencias vinculantes.

Esa decisión judicial marcará el futuro del expresidente Carles Puigdemont. Así, el primero de esos fallos tiene que ver con la consulta del Tribunal de Cuentas con respecto a la responsabilidad contable del expresidente catalán y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Al ser preguntado qué espera el PP de ese fallo del TJUE y si el PP mantiene su intención de derogar la ley de amnistía si gobierna, Sémper ha asegurado que ante una decisión de un tribunal el PP expresa siempre su "máximo respeto y confianza".

"Permítame que yo no aventure un fallo, pero en cualquier caso, sea cual sea el sentido del fallo, nosotros lo acataremos, como hacemos siempre con todas las sentencias judiciales", ha dicho, para añadir que acatar una sentencia es de "perogrullo". "La vamos a respetar en toda su integridad. Diga lo que diga el tribunal. Hasta ahí podíamos llegar", ha enfatizado.

"UNA HERRAMIENTA" PARA LOGRAR LA INVESTIDURA

Dicho esto, Sémper ha indicado que la Ley de Amnistía "fue una herramienta que se sacó de la manga del presidente Sánchez para obtener una investidura" cuando antes había dicho que él "bajo ningún concepto, la iba a impulsar".

"Y luego, después de los resultados electorales que obtuvo, sacó de la chistera o debajo de la manga una ley de amnistía para obtener el favor político de quienes fueron beneficiados por la ley de amnistía", ha relatado.

A su entender, ese paso de Sánchez "obtuvo una censura política" por parte del PP. "Y yo creo que de la mayoría social de españoles, que le vio la jugada a Pedro Sánchez. Y de aquellos polvos, estos lodos", ha manifestado, para concluir que la posición del PP sobre esa norma sigue siendo "la misma".