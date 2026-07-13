El PP asegura que está funcionando la coordinación institucional en el incendio de Los Gallardos: "Espero que no cambie"

Archivo - El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, durante una rueda de prensa tras la celebración del Comité de Dirección del Partido Popular, a 16 de junio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que está funcionando la coordinación institucional entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía en el trágico incendio de Los Gallardos (Almería), que se ha cobrado la vida de 13 personas, si bien ha advertido que permanecerán "atentos" para que dicha cooperación "no cambie".

"En esta ocasión sí estamos percibiendo que existe esa coordinación. Y yo lo que espero es que en los próximos días esto no cambie. Estaremos atentos", ha señalado este lunes Sémper durante una rueda de prensa en Madrid tras la reunión del comité de dirección del partido.

Así se ha expresado después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya elogiado la cooperación entre todas las administraciones en la extinción del incendio y haya asegurado que se han puesto todos los medios solicitados a disposición del resto de administraciones. En esta misma línea, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha congratulado ante la cooperación mostrada entre las administraciones para atajar el siniestro.

"Hemos conseguido que todos a una hayamos luchado contra el fuego", ha destacado el líder andaluz ante la participación organizada en las labores de extinción del Infoca, la UME y el Consorcio de Bomberos del Levante y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, después de visitar junto a Sánchez el Puesto de Mando Avanzado de Turre.

LA COORDINACIÓN ES "UNA BUENA NOTICIA"

Ante ello, Sémper ha trasladado que la coordinación que está habiendo es "una buena noticia", alegando que, por el contrario, resulta "vomitivo" cuando las instituciones y los políticos "en lugar de resolver los problemas, lo que hacen es empeorarlos".

"Ha sido vomitivo ver cómo en el pasado, no demasiado lejano, catástrofes naturales eran utilizadas para tirarse los trastos a la cabeza entre instituciones, mientras los ciudadanos sufrían las consecuencias", ha lamentado, resaltando que espera que la situación "no cambie" en los próximos días.

"Me voy a quedar aquí porque no quiero entorpecer esto, esperemos que esto no cambie", ha avisado Sémper. Precisamente, este lunes también se ha desplazado a Almería el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que mantendrá allí una reunión con el presidente andaluz.

"MENCIÓN ESPECIAL" A LOS ALCALDES DE LA ZONA

Así las cosas, el portavoz 'popular' ha compartido "el afecto, el cariño y la solidaridad" con las familias y con las víctimas de los incendios, además de su "reconocimiento" y "admiración" a los equipos que llevan trabajando "denodadamente" desde el pasado jueves en las labores de rescate y de extinción: "Todo nuestro apoyo emocional e institucional está con las familias de las víctimas y con los vecinos afectados".

"Singularmente, a la UME, a Protección Civil, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía Local, a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Madrid, a los cientos y cientos de voluntarios y vecinos que desde el primer minuto se pusieron a disposición para ayudar a los demás", ha proseguido.

En este sentido, ha dirigido "una mención especial" a "los alcaldes de la zona, de diversos partidos políticos", resaltando así "el papel y la extraordinaria cooperación institucional en estos días": "Estamos con todos ellos y les mandamos todo nuestro afecto".

"La lucha contra el fuego es un trabajo de todos, del conjunto de las administraciones públicas, de cada uno en su ámbito particular de responsabilidad. Ojalá no tengamos que volver a empezar una rueda de prensa de estas características. Ojalá, en definitiva, no tengamos que volver a lamentar víctimas mortales por el fuego", ha remachado.

Con todo, Sémper ha destacado que Feijóo se ha desplazado hoy hasta la zona del incendio en la localidad almeriense para "valorar y conocer el devastador impacto del incendio en toda su dimensión", según ha apostillado.

13 FALLECIDOS Y DESCENSO A "SITUACIÓN OPERATIVA CERO"

La cifra de fallecidos en el incendio declarado el pasado jueves, 9 de julio, ha ascendido a trece en la noche de este domingo, tras la muerte de una mujer de 93 años de origen británico que se encontraba entre los heridos y permanecía ingresada en el Hospital de Torrecárdenas.

Según ha anunciado Moreno, la situación operativa ha descendido a nivel cero, cuando llegó a ser de dos en las primeras horas posteriores a su origen, y se espera que quede "controlado" a lo largo del día de hoy.

El Ejecutivo andaluz prevé así una nueva posible desescalada del incendio que "camina hacia el control y posterior extinción" tras cuatro jornadas de lucha contra las llamas por parte del Infoca, la UME y otros equipos operativos.