El PP asegura que los pactos de investidura autonómicos llegarán tan pronto "como los plazos apremien"

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ofrece una rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este martes que los pactos de investidura en Extremadura, Aragón y Castilla y León llegarán tan pronto "como los plazos apremien", que en el caso de la comunidad presidida por María Guardiola es el 4 de mayo.

Así lo ha sostenido en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la cual ha dicho que el PP está "en camino" de presidir las tres comunidades autónomas, después de celebrar que los 'populares' hayan conseguido la presidencia de las Cortes en todos los casos.

En este sentido, ha detallado que "las negociaciones van con buen ritmo" y que, aunque sean discretas, concluirán con ejecutivos transparentes, sólidos y consensuados, como "claramente han pedido las urnas".

"Están tan cerca como los plazos apremien", ha reiterado Ezcurra respecto a las investiduras, cuya fecha límite es el 4 de mayo en Extremadura --para su última oportunidad--, el 3 de mayo en Aragón, para su primer intento, y el 7 de mayo para los castellanoleoneses.

QUE NO "SE PIERDAN LOS PAPELES" EN ORIENTE

En otro orden de cosas, interpelada por la posición del PP respecto a los conflictos en Oriente Próximo, la también eurodiputada ha aseverado que su formación está en contra de las guerras y de que "se pierdan los papeles" en un momento geopolítico complejo.

"No es nuestra guerra, no es la guerra de Europa", ha zanjado respecto a las guerras de las cuales aplaude que se sienten a hablar los bandos beligerantes, puesto que lo considera una "buena noticia" aunque las treguas no parezcan "muy alagadoras".