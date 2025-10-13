El PP asegura que si Sánchez se creyese la encuesta del CIS habría convocado elecciones en España

Critica la "espantada" de Sánchez a los periodistas el 12 de octubre: "Una reacción a la altura del mismísimo galgo de Paiporta"

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este lunes que si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se creyese la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) habría convocado elecciones en España. Dicho esto, ha subrayado que "todas las encuestas que no firma un socialista otorgan la victoria al Partido Popular".

En concreto, el Barómetro de Opinión del CIS del mes de octubre coloca al PSOE quince puntos por encima del PP, con una estimación de voto del 34,8% por el 19,8% de los 'populares', y pone a Vox a sólo dos puntos de los de Alberto Núñez Feijóo. Asimismo, Sánchez repite como líder mejor valorado y Santiago Abascal adelanta a Feijóo como político preferido para presidir el Gobierno

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Feijóo, Ezcurra ha señalado que "hacerle publicidad a las encuestas" de José Félix Tezanos, director del CIS, le parecía "hasta de mal gusto".

"Yo creo que todas las encuestas que no firma un socialista dan la victoria al Partido Popular. Si Sánchez se creyese a la encuesta del CIS, habría convocado elecciones. Yo creo que ya no se creen las encuestas ni de sus propios afiliados", ha enfatizado.

AUSENCIA DE ABASCAL EN LOS ACTOS DEL 12 DE OCTUBRE

Ezcurra también ha criticado que el jefe del Ejecutivo evitara este domingo el tradicional corrillo con los periodistas en la recepción que ofrecen los Reyes en el Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad.

"El presidente del Gobierno, que volvió a llevarse una sonora pitada --durante el desfile-- se pegó la espantada con los compañeros de la prensa. Una reacción a la altura del mismísimo Galgo de Paiporta", ha asegurado, en alusión a las críticas a Sánchez por marcharse de este municipio valenciano tras la dana del 29 de octubre.

Ante el hecho de que Abascal ano participase este domingo en esa recepción del 12 de octubre y no pretenda participar en ningún acto institucional junto al Ejecutivo de Sánchez, Ezcurra ha señalado que el PP no va a entrar a "valorar las decisiones de otros partidos políticos, como otras formaciones sí lo hacen" con el PP.

Dicho esto, Ezcurra ha saludado que el PP y Vox coincidan hoy en pensar que "el sanchismo está en sus estertores porque lo habitual es que el señor Abascal coincida más con el señor Sánchez o el señor Bolaños".

En este sentido, ha afirmado que la estrategia de PSOE y Vox "es acabar con el Partido Popular y su objetivo es Alberto Núñez Feijóo". "Por tanto, me alegra que el señor Abascal, por una vez, se fije en Pedro Sánchez y no en el Partido Popular para hablar de algo", ha aseverado.

¿EXPULSIÓN DE LA OTAN?

Al se preguntada, tras las declaraciones de Donald Trump, si el PP tiene miedo a medidas punitivas o la expulsión de España de la OTAN, ha dicho que España "ha sido siempre y va a seguir siendo un socio fiable de la OTAN". "Y la OTAN está mejor con España como España estará mejor cuando se marche Pedro Sánchez", ha indicado.

Dicho esto, ha señalado que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa cumplirá "siempre" con sus "compromisos con los socios internacionales". "Lo que no haremos será comprometernos a cosas que no podemos o engañar a nuestros socios y lo que haremos siempre es decirle la verdad a los españoles", ha finalizado.