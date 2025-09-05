El PP augura "un espectáculo lamentable" del fiscal general en la apertura del Año Judicial

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante un acto político, a 27 de agosto de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha augurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está "procesado y acusado de delitos muy graves", ofrecerá "un espectáculo lamentable" en la apertura del año judicial que se celebra este viernes, con la presencia del Rey Felipe VI y la presidenta del CGPJ y Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

"Hoy el fiscal general del Estado, procesado y acusado de delitos muy graves, dará un espectáculo lamentable en la apertura del año judicial al dirigirse a los magistrados que le tendrán que juzgar y a los que el Gobierno que le protege no deja de insultar", ha expresado el dirigente 'popular' en un mensaje en la red social X.

Tellado también ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que "rompe y contamina todo lo que toca". Ante esto, ha asegurado que el PP, si llega a la Moncloa, recuperará "la normalidad, la dignidad y la decencia en la vida pública y el respeto a las instituciones y a la separación de poderes".

La Justicia inaugurará este viernes, a las 12.00 horas, el curso inmersa en la polémica por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está al borde del banquillo por presunta revelación de secretos, y por las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los "jueces que están haciendo política".

El acto de apertura judicial se celebrará, como todos los años, en el Tribunal Supremo, estará presidido por el Rey Felipe VI y contará con las intervenciones de García Ortiz y de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. Asistirán a su vez magistrados del alto tribunal y del Tribunal Constitucional, así como otros miembros de la judicatura.

En este sentido, presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado no acudirá al arranque del Año Judicial alegando que "participa un fiscal general del Estado que incurrió en desviación de poder según el propio CGPJ" y que "está a la espera de ser juzgado por el propio Tribual Supremo".

Por su parte, el Gobierno ha confiado en que la apertura del año judicial se celebre dentro de la "normalidad institucional", si bien ha censurado el "boicot" que a su juicio practica el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al no asistir al acto por el procesamiento del fiscal general del Estado.