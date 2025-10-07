El PP avisa, ante el decreto de embargo de armas, que España puede salir "más perjudicada" porque importa más de Israel

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha avisado este martes, ante el decreto ley de embargo de armas a Israel, que España "importa más" de Israel, de forma que puede salir "más perjudicada". Dicho esto, ha evitado desvelar cuál será el sentido de voto de su formación tras el debate de convalidación que se celebra este martes en la Cámara Baja.

La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado que la votación sobre la convalidación de ese decreto ley tenga lugar en el Pleno este miércoles, aunque se debata este martes, para evitar así la coincidencia con el segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel que dieron lugar a la actual ofensiva sobre Gaza.

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz se ha preguntado si el decreto sobre embargo de armas "va a servir para que el Gobierno" de Benjamin Netanyahu "deje de masacrar a la población civil palestina". "Entendemos que no", ha dicho.

A su entender, "probablemente ayude mucho más el plan de paz" de Donald Trump, "que ha contado con el apoyo de la mayoría de líderes democráticos y de los países árabes", que esta propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, a su juicio, ha "usado" el conflicto de Gaza "para tapar toda la corrupción de su Gobierno".

PIDE "SALVAGUARDAR LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD DE ESPAÑA"

Tras asegurar que a Sánchez "no importen los gazatíes ni lo más mínimo", Muñoz ha resaltado que "se tiene que salvaguardar la defensa de España y la seguridad de España". "Y nosotros exportamos más que importamos más a Israel, por lo tanto, probablemente quien salga más perjudicado sea España", ha advertido.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha insistido en que el Gobierno de Sánchez lleva este decreto al Congreso para "tapar sus casos de corrupción" y ha rehusado desvelar cuál será el sentido del voto de su grupo parlamentario.