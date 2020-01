El PP avisa a Sánchez: Tendrá que explicar "judicialmente" su cita con un "delincuente de a pie" como Torra

Actualizado 28/01/2020 13:56:57 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha avisado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "tendrá que explicar política, pero también judicialmente" el encuentro que ha cerrado para el próximo 6 de febrero con el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, al que ha calificado como "un delincuente de a pie".

En declaraciones en el Congreso, la dirigente 'popular' ha mostrado su perplejidad por el "empeño" de Sánchez en reunirse con "un delincuente de a pie que ya no es ni diputado ni presidente de la Generalitat". Y es que, a su juicio, Torra ya no puede ser considerado presidente porque el Estatut establece que sólo se puede elegir para ese cargo a un miembro del Parlament y él ya no lo es.

Álvarez de Toledo ha acusado al Gobierno de impulsar una "operación de distracción para intentar negar lo que es evidente y obvio" y ha subrayado que el PSOE ha dejado de ser constitucionalista y se ha convertido en el "inexcrupuloso útil de los separatistas".

La portavoz 'popular' ve "muy probable" que haya adelanto electoral en Cataluña pero ha dicho que está por ver si la "realidad" permitirá que, como quiere el PSOE, ERC se convierta en hegemónica en el independentismo en detrimento de la antigua Convergència.

CANDIDATURA CONSTITUCIONALISTA

En este contexto, no ha ocultado que el PP seguirá trabajando para lograr una candidatura unitaria de los constitucionalistas para esos comicios autonómicos, pero ha admitido que tiene que hacerlo "con mucho tiento, delicadeza y discreción".

En cualquier caso, Álvarez de Toledo ha subrayado que "lo importante es contar con una alternativa y un proyecto político para Cataluña de respeto valores democráticos esenciales" que haga frente a la "desquiciada deriva" de los independentistas.

Por último, se ha referido a la presencia este martes en el Parlament de los condenados por el referéndum ilegal de 2017, denunciando que se les haya puesto "una alfombra roja" en la Cámara catalana y se ha mostrado especialmente crítica con el líder del ERC, Oriol Junqueras, por haber vuelto a decir "de forma chulesca y desafiantes que lo volverían a hacer".