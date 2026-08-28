El PP avisa a Sánchez que la tensión crece cada día en Ceuta y los ceutíes "no aguantan más": "la inacción se paga"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, atienden a los medios de comunicación, tras una reunión en la sede del PP Ceuta, a 18 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado al Gobierno que la tensión en Ceuta "cada día va a más" y lo ha acusado de no haber dado "respuestas de acción" a una ciudadanía ceutí que "no aguanta más": "la inacción se paga", ha advertido.

En este sentido, aún con la "alta presión" a la que está sometida la población de la ciudad autónoma, a su juicio, el Ejecutivo ha estado de "vacaciones" y ha argumentado que esto se demuestra por su "pasividad e ineficacia", por lo que ha avisado de que "esa pasividad tiene unas consecuencias".

"No aguantan más, y no aguantan más en parte porque llevamos un mes donde no se ha actuado como se debería. Se ha llegado tarde y mal", ha sentenciado Gamarra en una entrevista de 'Espejo Público', recogida por Europa Press.

PIDE MÁS MEDIOS PARA TRAMITAR LOS EXPEDIENTES Y QUE CEUTA NO SEA UN CETI

Por otras parte, la también diputada 'popular' ha argumentado que desde el Gobierno no se han destinado suficientes medios para tramitar todos los expedientes de extranjería y que la ciudad autónoma no se convierta en un gran CETI. Además, ha prevenido al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que, si realmente existe una colaboración con Marruecos en materia de devolución de migrantes, debe arrojar luz con datos de cuántas "órdenes de expulsión" ya se han despachado y cuántas se están llevando a la práctica.

"El propio ministro Marlaska ha comenzado su declaración (en su comparecencia en el Congreso) hablando de 5.000 (migrantes), los vecinos claramente hablan de que son más", ha criticado Gamarra sobre las declaraciones del titular de Interior que comparece este viernes en el Congreso de los Diputados para explicar su gestión de la crisis migratoria.

Asimismo, ha exigido "eficacia política" y "diplomacia" al Gobierno, del que ha cuestionado que su comunicación y colaboración con Marruecos esté siendo buena.

"No podemos decir que está colaborando cuando lo primero que ha rechazado ha sido sus propios cadáveres", ha sostenido la también diputada 'popular'.

"LA SANIDAD SE HA ABANDONADO EN CEUTA"

Por otro lado, Gamarra ha criticado que, a su juicio, la Ministra de Sanidad, Mónica García, demostró una "falta absoluta de sensibilidad y empatía", en su comparecencia en el Congreso de los Diputados este jueves, al declarar que todo estaba bajo control cuando, ha subrayado la diputada 'popular', se ha "abandonado" la sanidad en la ciudad autónoma.

"Ha llevado a cabo una absoluta dejación de funciones y un abandono de la sanidad en Ceuta. Lo único que le ha preocupado a la ministra es que no hablaran mal de ella y de su ministerio", ha declarado Gamarra sobre la actuación del Ministerio de Sanidad en Ceuta.