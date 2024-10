916536.1.260.149.20241023101452 La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "saque sus manos" de instituciones como RTVE, pues considera que "utilizar" instituciones como ésta no servirá para "tapar su corrupción" porque, según ha dicho, "a estas alturas ya nada les va a salvar".

En su réplica, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, no ha aludido a ese decreto sobre RTVE pero ha subrayado que es el PP quien "no tiene respeto a la institucionalidad" como lo demuestra, a su juicio, el plante de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al presidente del Gobierno.

"No le tienen respeto a la institucionalidad al punto de que una presidenta de la Comunidad de Madrid se niega a acudir, en un hecho sin precedentes, a una cita con el presidente del Gobierno. Insumisión institucional en lo que ustedes practican con la Fiscalía, con el Tribunal Constitucional, ahora con la Presidencia del Gobierno. Respeten las instituciones, respeten la democracia y al Gobierno legítimo", ha demandado Montero a la bancada del Grupo Popular.

En su intervención Gamarra también ha preguntado a Montero si puede "garantizar la limpieza del rescate del ERE de Air Europa", asegurando que la SEPI lo financió en "unas circunstancias altamente sospechosas". "Sospechoso por su celeridad. Apenas tardó usted dos meses en aprobarlo, la media del resto de los rescates, un año. Sospechoso por sus padrinos. Según consta en el informe de la Guardia Civil, hay conversaciones entre el entonces ministro, señor Ábalos, con su vicepresidente de la SEPI", ha avisado.

Sin embargo, Montero ha afirmado que en Air Europa "no hay caso" y ha añadido que así lo han dicho los tribunales". Es más, ha destacado que esa ayuda está "auditada por el Tribunal de Cuentas, la Intervención General y por la propia Comisión de Conformidad".

EL PP PIDE LA DIMISIÓN DE MONTERO SI "LO SABÍA Y LO TAPÓ"

El portavoz de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado que Montero tiene una "cátedra" en "mirar hacia otro lado", recordando que también estuvo "en el Gobierno de los ERE y no sabía nada". "Del rescate de las líneas aéreas no sabía nada. De la compra de mascarillas en su Ministerio y en el del señor Illa, usted no sabía nada. Hacienda, que debe vigilar por el dinero público y no sabía nada", ha exclamado.

Según Bravo, si eso ocurrió y "no sabía nada", "debe dimitir por no cumplir su labor". "Si esto ocurrió, lo sabía y lo tapó, debe dimitir porque no nos merecemos un Gobierno corrupto", ha espetado a la ministra.

La vicepresidenta ha contestado a Bravo que es "falso" lo que dice" y le ha preguntado si él "pagó 60 millones de los ERE en el periodo que fue consejero de Hacienda". "Se lo digo yo, sí, 60 millones de euros", ha exclamado. Es más, le ha pedido aclarar si "le hicieron un informe a medida para que pudiera cobrar en la Junta de Andalucía un sobresueldo de más de 60.000 euros" y si "ascendió al funcionario que firmó ese informe hecho a medida".

Es más, Montero le ha recordado si, dado que es "inspector de Hacienda", le comentó a Ayuso que "una persona no puede cometer delitos fiscales con facturas falsas, no puede deducirse en las empresas la compra de un rolex, de un saxofón o de un viaje", gastos que "son absolutamente impropios y que son privados". Dicho esto, le ha aconsejado no dar "lecciones" al PSOE.

