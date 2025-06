El PP avisa de que si surgen los cuatro votos para una moción de censura "ese mismo día" la presentan

Dice que si el PP estuviera en el Gobierno "echaría cuentas" para ver qué suponen los compromisos de España con la OTAN MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha insistido en la negativa de su partido de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la falta de apoyos, aunque ha advertido que "si esos cuatro votos surgieran", ese mismo día la registrarían para "terminar" con el Ejecutivo.

"Si esos cuatro votos surgieran, evidentemente ese mismo día estaría presentada", ha afirmado la dirigente del PP en una entrevista en el programa 'Parlamento' de TVE, que ha recogido Europa Press, y en la que ha subrayado que "hay motivos y ganas de terminar con este Gobierno y que Pedro Sánchez pase a formar parte del pasado de la historia de la política española".

Gamarra ha lamentado, no obstante, que en este momento una moción de censura "es lo que quiere Pedro Sánchez para salir fortalecido", y que por en su formación no están "para reforzarle a él, sino para ser útiles a España". En su opinión "faltan" aún cuatro votos para que prosperara una iniciativa así.

"No estamos por darle ni un solo minuto de oxígeno a un Gobierno decadente, lleno de corrupción y de indecencia, que al final mancha todos los días dentro y fuera de España", ha aseverado la 'número dos' de los 'populares', que ha defendido que el PP hable con otras fuerzas políticas porque "lo que no es normal en democracia es que, de la mano de Sánchez, se hayan establecido muros y que los responsables políticos no mantengan un diálogo parlamentario".

PP HARÍA CUENTAS PARA VER QUÉ SUPONEN LOS COMPROMISOS DE LA OTAN

En otro orden de cosas, Gamarra ha criticado "las mentiras de Sánchez" tras la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en La Haya, y le ha acusado de decir que "ha hecho una cosa y hacer otra" solo para "contentar a sus socios": "Siempre hace de la mentira su manera de sobrevivir un poquito más en el poder".

La secretaria general del PP ha reclamado a Sánchez que "no intente engañar a los españoles ni a nuestros aliados", y ha lamentado que al final "los platos rotos de esas mentiras los acabemos pagando los españoles con los aranceles que ha planteado Trump", el presidente de Estados Unidos.

Ha señalado a su vez tres compromisos que tendría un Gobierno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la OTAN, como es "tener una posición de Gobierno", en segundo lugar "llevar esa posición al Parlamento" y, en tercer lugar, "echar cuentas sobre qué supone esos compromisos".

LA "AUTOAMNISTÍA" ES "ABSOLUTAMENTE INMORAL"

La secretaria general del PP ha acusado al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, de ejercer como "notario mayor de una entrega del Estado de derecho a cambio de poder por parte de Pedro Sánchez".

"Para los demócratas es una absoluta vergüenza", ha advertido sobre la "autoamnistía" de Sánchez y Puigdemont, recordando que la sentencia del TC no ha sido "sorpresa para nadie" porque el propio presidente del Gobierno "ya había anunciado el fallo": "Solo es una buena noticia para Sánchez porque viene a ratificar algo que es absolutamente inmoral".

Gamarra ha señalado que en esta sentencia se ha visto a un Constitucional "dividido" porque ha habido cuatro votos particulares y ha recordado que ya en el debate constitucional se habló de la amnistía y se decidió que no formase parte de la Carta Magna.

Asimismo, ha advertido de que es una "autoamnistía" tanto dentro como fuera de nuestras fronteras porque "se benefician quienes han acordado, han redactado y han aprobado" esta ley "en contra de la mayoría de los españoles e, incluso, en contra del programa electoral del Partido Socialista".

Después de definir al "sanchismo" como el "ejercicio de una corrupción económica" que ya se está investigando en los tribunales, y un "ejercicio de corrupción política", ha traído al presente que la Ley de Amnistía fue negociada por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE acusado de presuntos delitos de corrupción.