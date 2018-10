PP avisa a Urkullu de que su apuesta por un nuevo "estatus político" no es la mejor "actitud" para lograr estabilidad

Actualizado 02/05/2013 12:49:52 CET

Cree que, si busca acercamientos, debe hacerlo sin "hipotecas partidistas" y dice que lleva "cinco meses de incapacidad política"

VITORIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlamento vasco, Arantza Quiroga, ha subrayado la "derrota" del lehendakari, Iñigo Urkullu, al no haber logrado aprobar unos Presupuestos para 2013, y ha advertido de que su decisión de volver a reclamar un "nuevo estatus político" para Euskadi no parece ser la mejor "actitud" para lograr un acuerdo de estabilidad.

Quiroga ha respondido, de esta forma, a la intervención del lehendakari en el pleno que celebra este jueves la Cámara autonómica, en el que Urkullu ha ratificado su apuesta por un nuevo "sistema de autogobierno" para la Comunidad Autónoma Vasca, así como su oferta de un pacto de estabilidad a la oposición.

La representante popular ha destacado la "derrota" y el "fracaso" del lehendakari, que se ha visto obligado a retirar su Proyecto de Presupuestos al carecer de apoyos suficientes para sacarlo adelante.

Además, en referencia a la oferta de Urkullu al PP y al PSE-EE para alcanzar un acuerdo de estabilidad --el Ejecutivo del PNV se encuentra en situación de minoría parlamentaria--, le ha pedido que demuestre que "cree" en este acuerdo.

De esa forma, le ha advertido de que la búsqueda de un entendimiento de estas características no debe estar supeditada a "hipotecas partidistas". Tras recordar la gravedad de la crisis económica, ha afirmado que "el futuro de más de una generación de vascos está en juego", y puede depender de la forma en la que se gestione el complicado momento actual.

En referencia a la apuesta de Urkullu por un nuevo modelo de autogobierno, ha lamentado que, con su decisión de poner este asunto "sobre la mesa", Urkullu no parece mostrar la mejor "actitud" para lograr un acuerdo de estabilidad con la oposición.

Quiroga se ha dirigido al lehendakari para advertirle de que lleva "cinco meses de Gobierno" que han constituido "cinco meses de incapacidad política", con "poca autocrítica y mucho empeño en su nuevo intento de echar balones fuera", en un intento de hacer ver que "tiene controlada la gestión del país cuando hay muchas evidencias que dicen lo contrario".

"SUPERADO"

Para la portavoz popular, el Gabinete de Urkullu se ha visto "superado de manera permanente, sin dar muestra alguna de reacción o respuesta". "Ha estado más pendiente de no equivocarse y de guardar la imagen de su Gobierno que de actuar", ha reprochado.

A su juicio, es hora de que el lehendakari admita que Euskadi "necesita un suelo estable para gestionar este país" y hacerlo "de forma muy diferente" a la actual. "Haga una reflexión honesta, póngase manos a la obra y empiece a buscar los acuerdos de un suelo político estable", la ha recomendado.

Para Quiroga, Urkullu debe hacer "un ejercicio de humildad, realismo" para no seguir en "el callejón político". "No insista en ver al país desde la barrera, como si no pasara nada, porque sí pasa. A usted de corresponde tomar decisiones. No proteja tanto la imagen de su Gabinete dé un paso adelante y asuma su desgaste político. Euskadi no puede permitirse un lehendakari y un Gobierno que se dedica a posar", ha criticado.