PP carga contra el Gobierno por sus "sablazos" fiscales y promete bajar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha arremetido contra el Gobierno por empobrecer a las familias españolas con sus "sablazos" fiscales y su "parálisis" de gestión económica, al mismo tiempo que han asegurado que si gobiernan rebajarán el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros para mitigar el impacto de la inflación.

Así lo ha expresado este domingo el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, en unas declaraciones remitidas a los medios.

"Desde que llegó a la Moncloa, la cesta de la compra ha subido más de un 38%. Nos ha sometido a un centenar de incrementos de impuestos y cotizaciones sociales. Una avaricia recaudatoria sin precedentes en nuestro país. Cada español pagamos 3.500 euros más en impuestos desde que gobierna Sánchez", ha criticado.

Bravo ha asegurado que la sociedad española es "más pobre y vive peor" desde el Gobierno de Sánchez, a quien también ha acusado de imponer a los ayuntamientos el cobro del "tasazo" de basuras a los ciudadanos, que provocará mayores subidas en los alquileres de vivienda.

"Otro sablazo más a los arruinados bolsillos de los contribuyentes. El nuevo impuesto de basuras afecta a todos. Si ya los precios de alquiler y vivienda son inasumibles, ahora además tendré que hacer frente a otro sablazo más por la inoperancia del Gobierno", ha asegurado.

Bravo ha insistido en su crítica al asegurar que España no funciona y que las familias cada día se hunden un poco más. "El cohete de Sánchez, estrellado con la realidad de los hogares", ha indicado. Además, afirma que el poder adquisitivo de los españoles es inferior a 2017, mientras que en países como Portugal ha crecido ocho puntos. "Nos quedamos atrás", añade.

Por último, ha prometido revertir la situación cuando llegue el PP al Gobierno y explicado un bloque de planes estratégicos y medidas para recuperar el bienestar de las familias españolas.

"Rebajaremos el IRPF para las clases medias y bajas las rentas inferiores a 40.000 euros para mitigar el impacto de la inflación. Ya tenemos planes preparados para afrontar la difícil situación del mercado de la vivienda, para el impulso del medio rural, para el sector energético o para mejorar la situación caótica de las infraestructuras. No es justo que todo este infierno recaudador recaiga sobre las familias", ha sentenciado.