El PP y sus CCAA proponen la creación de un Centro Nacional de Emergencias y tener un mando único de protección civil

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, en coordinación con las 12 comunidades autónomas en las que gobierna, propondrá la creación de un Centro Nacional de Emergencias para posibilitar "una respuesta unificada, ágil y eficaz frente a emergencias en todo el país" ante el "deficiente sistema de protección civil" del Gobierno de Pedro Sánchez.

El objetivo de este centro de nueva creación es tener en España un mando único de protección civil y emergencias, con todas las competencias y recursos, para posibilitar una efectiva dirección y disposición de los medios ante una emergencia y, de esta forma, "simplificar, agilizar y automatizar los procesos de activación para hacer frente a cualquier tipo de catástrofe, riesgo o emergencia", según ha informado el partido en un comunicado.

Además, plantean otras medidas como una Conferencia Sectorial de Emergencias y Protección Civil, la creación de un Departamento Nacional de Análisis y Riesgos e Impacto de Protección Civil que integre expertos y profesionales y la inclusión de un Cuerpo de Habilitados Nacionales de Protección Civil para la profesionalización en la gestión de emergencias.

DIFERENCIAR AVISOS METEOROLÓGICOS Y UN NUEVO SISTEMA DE ALERTAS

Los 'populares' plantean también la creación de un fondo nacional de emergencias para desarrollar e impulsar una nueva estructura de protección civil en España y fomentar la elaboración de planes autonómicos y locales, favoreciendo la formación y preparación continua de los operativos de emergencia de todo el país.

En este sentido, desde el Partido Popular también se ha señalado como esencial "diferenciar los avisos meteorológicos de AEMET con la creación de un nuevo sistema de alertas de Protección Civil que conlleve, incluso, obligaciones para los ciudadanos en materia de prevención, reacción y evacuación de personas".

El PP ha señalado que estas iniciativas --que buscan "contar con un verdadero mecanismo de respuesta nacional en Protección Civil que sea eficiente, capaz, profesional y coordinado"-- llegan tras las reuniones celebradas entre la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y el coordinador de Interior y Emergencias del PP, Antonio Sanz, con los consejeros de Interior y Emergencias y los directores generales de las autonomías.

LA OLA DE INCENDIOS DEL VERANO EVIDENCIÓ "GRAVES DEFICIENCIAS"

Además de estas propuestas, el PP cree necesario invertir "más dinero y esfuerzos en el diseño, puesta en marcha e implantación de un proceso de protección civil eficiente, que consiga minimizar daños y gastos ante posibles catástrofes y, sobre todo, que preserve las vidas humanas".

Así, los 'populares' recuerdan que la ola de incendios del pasado verano puso en evidencia las "graves deficiencias" de coordinación y comunicación entre diferentes operativos existentes en el sistema de protección civil actual, y que "deberían ser subsanadas por el Gobierno de España". Sin embargo, el PP ha indicado que, ante "la inacción" del Ejecutivo de Sánchez, la formación de Feijóo y sus gobiernos autonómicos han marcado una hoja de ruta al Ministerio del Interior.

Asimismo, el PP partido reclama revisar cada una de las fases del actual sistema de protección civil "para robustecerlo y hacerlo eficiente, desde la prevención, la formación, la concienciación y la responsabilidad ciudadana". De esta forma, abogan por la planificación, la alerta temprana, la autoprotección y los mecanismos de intervención, cooperación y coordinación operativa, además de la aplicación de la tecnología para salvar vidas y evitar catástrofes, concluye el PP en el mismo comunicado.