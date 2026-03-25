El PP cierra la comisión del Senado sobre el apagón y concluye que el Gobierno de Sánchez "despreció" los avisos

La presidenta del Redeia, Beatriz Corredor (i), comparece ante la Comisión de Investigación sobre el apagón, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, va a dar por terminados los trabajos de la comisión de investigación sobre el apagón tras las recientes comparecencias de la vicepresidenta Sara Aagesen y la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, concluyendo que el Gobierno de Sánchez "sabía que podía pasar" este cero energético y "despreció los avisos".

Según han informado a Europa Press fuentes 'populares', el Senado ya ha dado por zanjada esta comisión de investigación y ha iniciado los trámites para preparar las conclusiones finales. Lo ha hecho después de nueve meses y casi 30 comparecencias.

Y es que este miércoles ha comparecido Beatriz Corredor en esta comisión, aunque antes de este interrogatorio se han reunido los portavoces y la mesa del foro para escuchar audios del mismo día del apagón, que se produjo el 28 de abril de 2025.

Estos audios se han destruido una vez que lo han escuchado los integrantes de la comisión, aunque sí que los parlamentarios han podido transcribir a mano el contenido. Tras escuchar estas grabaciones, el PP ha decidido terminar los trabajos de la comisión.

"A pesar de las mentiras y los intentos de ocultación del Gobierno, gracias a algunas comparecencias de expertos y especialmente a los audios que conocimos ayer y hoy, hemos logrado conocer la verdad de lo que pasó con el apagón: El Gobierno de Sánchez sabía que podía pasar, despreció los avisos y luego ha intentado ocultar que el apagón se produjo por las oscilaciones por la fotovoltaica", sentencia el PP.

Según los 'populares', en las conversaciones del día del apagón hay varias referencias de Redeia (antigua Red Eléctrica) "reconociendo que el problema viene de las fotovoltaicas y que sabían que la cosa estaba jodida hasta que el sistema se fue a tomar por culo".