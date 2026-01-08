PP cita de nuevo a Ábalos el 28 de enero ante el Senado tras el rechazo del Supremo a su comparecencia

Archivo - El diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta para citar de nuevo al exministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos, en prisión provisional desde el pasado 27 de diciembre, ante la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' del Senado, un día después de que el Tribunal Supremo (TS) denegara la solicitud del PP para su comparecencia, prevista para este jueves. Esta vez, los 'populares' proponen que el interrogatorio tenga lugar el 28 de enero.

Además, el PP también ha propuesto la citación ante el mismo organismo a la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda el 19 de enero.

Así consta en un escrito del PP remitido este jueves al presidente del Senado, Pedro Rollán, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo solicita la habilitación del mes de enero para sustanciar los interrogatorios.

El Tribunal Supremo (TS) denegó este miércoles la comparecencia de Ábalos argumentando la "singular premura de la solicitud referida" por el PP y recordando que, antes de autorizar su comparecencia, deben pronunciarse las partes personadas en el sumario.

El juez instructor de la causa judicial en la que está investigado Ábalos, Leopoldo Puente, recordó a la Cámara Alta que podría volver a presentar la solicitud de comparecencia, pero "con tiempo suficiente para que resulte imprescindible la audiencia previa de las partes".

