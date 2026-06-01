El PP cita en el Senado al excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana

El que fuera comisionado de la Dana y secretario autonómico de Emergencias con el Botànic, José María Angel, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 22 de mayo de 2026, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la dana, en la que el PP cuenta con mayoría, ha fijado para el próximo 15 de junio la comparecencia del excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana José María Ángel Batalla, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Así lo ha establecido la Mesa de la comisión de investigación sobre la dana en su reunión de este lunes, en la que ha citado a José María Ángel Batalla para el próximo 15 de junio. Ese mismo día también está llamada a comparecer la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en la comisión homóloga del Congreso.

En cualquier caso, el PP ha querido citar al que fuera comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, que dimitió de su cargo el 31 de julio del año 2025 tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario.

En su escrito de renuncia, el propio Ángel recalcaba que "jamás" ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto.

Tras estos hechos, José María Ángel Batalla ingresó en el Hospital de Llíria (Valencia) tras un intento de suicidio.