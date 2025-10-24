El PP confirma que Feijóo asistirá al funeral de la dana pero critica que le invite el Congreso y no Moncloa

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, conversan en el estand de la Comunidad Valenciana, durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (FITUR). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Partido Popular ha confirmado este viernes que el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, acudirá el próximo 29 de octubre a al funeral por las víctimas de la dana, pero ha criticado que le haya invitado el Congreso y no el Palacio de la Moncloa, según han indicado fuentes de la formación.

El próximo miércoles día 29 se cumplirá un año de la tragedia de la dana, en la que fallecieron 229 personas y, en su memoria se organizará un funeral de Estado en el que se ha reservado un "papel relevante" para la Casa Real y los familiares.

El PP ha asegurado que el Congreso, y no Moncloa, ha ofrecido al jefe de la oposición "la posibilidad de acudir" a ese funeral. "Feijóo ha dicho que por supuesto que desea asistir y rendir homenaje a todos los ciudadanos que perdieron su vida ese día", según fuentes del partido.

Según los 'populares', es "curioso" que sea el Congreso quien les contacte para este acto, subrayando que fue precisamente en la Cámara Baja donde hace un año "mientras se rescataban cadáveres en Valencia, se celebraba un pleno extraordinario por indicación de Pedro Sánchez para asaltar RTVE y ponerla aún más al servicio del presidente del Gobierno".

"FEIJÓO ESTARÁ CON LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS"

"Pero ninguna diferencia ni con el Congreso ni con el Gobierno está por encima de nuestro respeto a los fallecidos y a sus familias. Por tanto, Feijóo estará con los familiares de las víctimas y con el jefe del Estado", ha manifestado el PP.

Fuentes del PP han destacado que Alberto Núñez Feijóo "acude a los funerales de Estado presididos por el Rey" y ha añadido que, de hecho, ya asistió junto a Felipe VI "al que tuvo lugar en el mes de diciembre".

"Además, su compromiso con la Comunidad Valenciana, con Valencia y con los afectados se acreditó con la presentación de un programa para avanzar en la reconstrucción (el Plan Valencia), y con su presencia en varios ayuntamientos afectados para conocer de primera mano la realidad de la zona", han añadido las mismas fuentes.

¿ASISTENCIA DE MAZÓN AL FUNERAL?

La Asociación de Víctimas Mortales ha indicado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, puede tener "la deferencia" de no ir al funeral de Estado en memoria de las víctimas de la dana y ha pedido que se le traslade que no vaya a saludar.

De hecho, la presidenta de la asociación, Rosa Álvarez, ha señalado que el funeral reservará solo un "papel relevante" para Casa Real y los familiares. Este martes, desde Moncloa, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reclamó al presidente de la Comunidad Valenciana que escuche y respete a las victimas de la dana.