El PP cree que Sánchez "cede a las presiones" de los españoles y tiene más sentido la concentración del domingo

Publicado 08/02/2019 15:28:19 CET

El partido de Casado pide elecciones y dice que romper el diálogo "no es creíble en boca" del actual Gobierno socialista

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez "cede a las presiones" de los españoles al asegurar ahora que ha "encallado" el diálogo con los independentistas. Tras asegurar que romper el diálogo "no es creíble" porque el Gobierno ha "mentido demasiadas veces", mantiene la concentración de este domingo en la madrileña Plaza de Colón, según han indicado fuentes de la dirección nacional del partido.

"Hoy más que nunca, la movilización del domingo redobla su sentido porque el Gobierno ha demostrado su adicción a la mentira y al engaño. El domingo, solo con la bandera de España, la sociedad le dirá a Sánchez: 'elecciones ya'", han señalado las mismas fuentes.

Así ha respondido el PP después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, haya asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "encalla" el diálogo con la Generalitat porque "plantean la aceptación de un referéndum de autodeterminación que no es aceptable". Según ha añadido, no es "responsable ni razonable alargar una situación cuando hay un elemento que no se puede salvar".

PP: "INEPTITUD DEL GOBIERNO"

Fuentes de la dirección nacional del PP consideran que el Gobierno "cede a las presiones" de los españoles. A su entender, el Ejecutivo ahora "rompe" el diálogo con los independentistas alegando que los secesionistas querían la secesión. "Se confirma la ineptitud del Gobierno", sostiene el PP de Pablo Casado.

En cualquier caso, el PP cree que "romper el diálogo no es creíble en boca" del actual Gobierno socialista, ya que, según recalca, ha "mentido demasiadas veces" y "aceptaron las 21 infamias" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en alusión al documento que entregó a Pedro Sánchez en el Palacio de Pedralbes en diciembre.

El PP ha pedido de nuevo elecciones anticipadas. A su entender, la "única garantía que Sánchez puede dar de que no volverá a ceder a los que quieren romper España, es poner el futuro del país en manos de los españoles", han indicado las mismas fuentes.