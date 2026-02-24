PP cree que Sánchez desclasifica ahora los papeles del 23-F para "tapar" la corrupción y tragedia de Adamuz

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa tras la noche electoral en la sede nacional del PP, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de desclasificar ahora los documentos del 23-F es una "cortina de humo" y un "elemento de distracción" para "tapar" "su corrupción" y su "incompetencia" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas.

En concreto, el Gobierno aprueba este martes, en la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años. Según el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "la memoria no puede estar bajo llave" y se busca "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".

En una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, Tellado ha afirmado que le llama "mucho la atención" que el PSOE esté "tan interesado en saber qué ha ocurrido hace 45 años" pero en España sigan "sin saber los viajes del Falcon del presidente del Gobierno de España o de su entorno personal y familiar".

"Creo que es una cortina de humo, un elemento de distracción más de un Partido Socialista que está tremendamente acorralado por los casos de corrupción que cercan al entorno personal, político y al propio Gobierno de Pedro Sánchez", ha aseverado el 'número dos' del PP.

QUIERE SABER "LO QUE ESCONDE" EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

En este punto, ha dicho que a él de lo que le gustaría tener datos es sobre las informaciones publicadas acerca de que "Adif ha retirado sin autorización judicial determinados elementos que podrían esclarecer las causas del accidente ferroviario" de Adamuz. A su entender, eso es "lo que quieren saber hoy los españoles porque han fallecido 46 personas".

Tellado ha asegurado que lo que ocurrió en el golpe de Estado de 1981 "ha quedado esclarecido por distintos medios" y ha insistido en que él "lo que quiero saber es todo lo que esconde el Gobierno de Pedro Sánchez".

Al ser preguntado si el PP cambiará la ley de Secretos Oficiales, que es del tiempo de Franco, Tellado ha replicado que esa es "una cuestión que efectivamente tendrá que decidir el Congreso de los Diputados a través de una modificación legislativa".

Según el secretario general del PP, es "clarificador" que en estos momentos el Gobierno "más opaco, más oscuro y más corrupto de la historia" de España esté "tan obsesionado en lo que ha pasado hace tantos años" y "tan empecinado en tapar todo lo que tiene que ver con su gestión, su corrupción y su incompetencia, como es el caso de Adamuz". Por todo ello, ha sentenciado que "todo esto del 23-F no es más que una cortina de humo".