Archivo - El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior al Comité de dirección del Partido Popular, en la Sede del PP, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha criticado este jueves los decretos sociales que el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando en plena campaña electoral, con las Cortes disueltas, y ha subrayado que la mayoría de los españoles saben que "esta forma de funcionar en política es dudosamente democrática". Por eso, ha dicho que Alberto Núñez Feijóo va a "revertir" esta forma de actuar si llega al Palacio de la Moncloa.

"Lo que no han sido capaces de hacer estos últimos años pretenden hacerlo a prisa y corriendo por la puerta de atrás en plena campaña electoral. Es una vergüenza", ha declarado Sémper, un día después de que la Diputación Permanente del Congreso convalidase medidas para Ceuta, las danas, los accidentes ferroviarios o las familias monomarentales. Hace una semana también se aprobó en ese órgano el decreto de vivienda, conocido como 'decreto Maricarmen'.

Al ser preguntado cómo ve el PP esa carrera contrarreloj del Gobierno por aprobar esos decretos en campaña, Sémper ha indicado que evidencia una "utilización espuria de los poderes públicos y del ejercicio del Gobierno" para "hacer campaña política".

Así, ha criticado que ahora pretendan aprobar con celeridad lo que "no han sido capaces de hacer estos últimos años" y ha calificado de "vergüenza" esta forma de proceder. Es más, ha dicho que "democráticamente es difícilmente justificable que el Gobierno aproveche para aprobar cualquier cosa de calado, con las Cortes disueltas a través del real decreto ley en plena campaña electoral".

DICE QUE FEIJÓO CAMBIARÁ ESTA FORMA DE ACTUAR SI GOBIERNA

En declaraciones a los medios de comunicación en Villaverde (Madrid), Sémper ha indicado que "esto también va a cambiar" si Feijóo gobierna y llega al Palacio de la Moncloa tras las generales del 29 de noviembre.

"Se tiene que acabar esta política en virtud de la cual el poder hace lo que le viene en gana siempre y cuando vaya a beneficio suyo. No puede ser", ha dicho, para añadir que "hay una mayoría social de españoles que saben que esta forma de funcionar en política es dudosamente democrática".