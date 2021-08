El PP critica que la ministra de Justicia "profetice" sobre el recurso de los indultos: "Deje tranquilos a los jueces"

LUGO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, por asegurar que los recursos de la oposición no podrán revocar los indultos concedidos a los presos del proceso independentista y ha exigido al Gobierno que no se "inmiscuya" ni trate de influir a los jueces.

En un acto en Lugo, la vicesecretaria general de Política Social del PP, Ana Pastor, ha pedido a Llop y a todo el Gobierno que "dejen tranquilas a las instituciones del Estado y que dejen a los jueces que actúan con independencia".

Ana Pastor ha recordado que "en España hay separación de poderes" y que "el Gobierno no puede inmiscuirse ni profetizar sobre lo que van a hacer los tribunales". "Le pedimos que no se inmiscuya y no intente influir en las decisiones de los tribunales porque afortunadamente tenemos un sistema judicial independiente", ha remachado.