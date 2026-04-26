El PP critica que Sánchez no "haya pedido perdón" por Adamuz ni haya destituido a Puente, "el auténtico responsable"

1081683.1.260.149.20260426124914 Archivo - El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no "haya pedido perdón" por el accidente ferroviario de Adamuz y que "tampoco haya destituido al auténtico responsable, Óscar Puente", al tiempo que ha asegurado que el apagón eléctrico del 28 de abril del año pasado fue fruto de "una actuación negligente del Gobierno por no hacer caso a los expertos".

"Mañana comienza una semana que refleja de forma nítida la negligente gestión de este gobierno de Sánchez y sus consecuencias con el inicio de una nueva huelga de médicos en toda España contra las políticas de Sánchez", ha señalado Bravo en declaraciones remitidas a medios de comunicación. Asimismo, ha expresado que la semana que viene concentra tres hechos que, a su juicio, evidencian "la negligencia" de la gestión del Ejecutivo, el inicio de una nueva huelga médica, el aniversario del apagón y los cien días del accidente de Adamuz.

El 'popular' ha insistido en que "el martes se cumple un año del apagón, que no fue fruto de la fatalidad o de un accidente imprevisible". Asimismo, ha destacado que "ese mismo día, el martes, se cumplen 100 días del trágico accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas".

Bravo ha criticado la respuesta del Gobierno ante estas crisis, afirmando que "ante un fallo en su gestión primero nadie asume ninguna responsabilidad ni del apagón, ni del accidente ferroviario, ni de la huelga de médicos, que es la tercera en lo que llevamos de año". El vicesecretario ha subrayado que "lo más triste de todo, nadie del gobierno ha pedido perdón" y ha afirmado que "Adamuz y el apagón son el mismo desprecio de Sánchez".

CRITICA A PUENTE POR "NO REUNIRSE" CON LAS VÍCTIMAS DE ADAMUZ

Además, ha recordado que este martes comparecerá en el Senado el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. "Las familias y todos los españoles merecemos que cuente la verdad, que ofrezca toda la información que diga que falló y por qué ocurrió. Basta de mentiras sobre las causas del siniestro", ha insistido Bravo.

En esta línea, ha criticado también la actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente, hacia las víctimas de Adamuz y ha señalado que "la propia Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz considera increíble que el ministro Puente tenga tiempo para crear una web, para manifestarse, exculparse y, sin embargo, no sea capaz de reunirse con ellos".

"Muchas webs, muchos TikToks, mucha propaganda y anuncios vacíos, pero ni gestión, ni empatía, ni humanidad con los ciudadanos", ha expresado el vicesecretario, que además ha asegurado que la falta de presupuestos "agrava el riesgo de más accidentes". "Sin presupuestos no habrá dinero para inversión, para mantenimiento, para la seguridad que necesitan las infraestructuras de nuestro país", ha insistido.

Bravo ha afirmado que "España necesita una inversión en infraestructuras del entorno de los 300.000 millones de euros que se deben ejecutar en los próximos entre 10 y 15 años" y ha concluido con el PP lo hará "con un proyecto, con presupuestos, con un plan completo de prioridades, con planificación, rindiendo cuenta a los ciudadanos e informando del estado real de las infraestructuras, justo lo que no hace el Gobierno de Sánchez".

"Recuperaremos el prestigio del tren, recuperaremos el prestigio de nuestro sistema energético, abordaremos las necesarias infraestructuras en el ámbito hídrico, todo ello recuperando el prestigio de nuestro país. Una semana de tan tristes recuerdos, cien días de Adamuz y un año desde el apagón, pero también es una semana menos de Sánchez en la Moncloa", ha concluido.