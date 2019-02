PP y Cs urgen al Gobierno a aceptar al enviado de Guaidó como único representante de Venezuela y rechazan "mediaciones"

Publicado 06/02/2019 13:41:32 CET

El PSOE acusa a los 'populares' de hacer política interna y Podemos avisa de que van hacia un "callejón diplomático sin salida"

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha aprobado este miércoles, con los votos de PP, Ciudadanos, UPN y Foro una moción por la que insta al Gobierno a reconocer "como la única representación del Gobierno de Venezuela en España" a los enviados que designe el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Además, el texto rechaza "las propuestas de 'falsos diálogos' o 'mediaciones' internacionales que contribuyan a dar legitimidad al régimen de Maduro y a prolongar la insostenible situación en que viven los venezolanos".

La moción aprobada la víspera de la primera reunión del 'grupo de contacto' para Venezuela promovida por España, ha vuelto a abrir la brecha entre Gobierno y oposición en relación con Venezuela. En la tribuna de invitados había varios venezolanos residentes en España, entre ellos el ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y su esposa, Mitzy Capriles, que han recibido varios largos aplausos.

El texto presentado inicialmente por el PP reclamaba el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela pero, una vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dio ese paso, y los socialistas iban a apoyar la moción, los 'populares' cambiaron el texto para ir más allá.

El PSOE, por boca de José Cepeda, ha acusado al PP de "hacer política interna" y se ha preguntado si los 'populares' están "acariciando la idea" de una solución militar. Finalmente, los socialistas se han abstenido.

Para el 'popular' Dionisio García Carnero, Sánchez dio el paso del reconocimiento "tarde, mal y con una cara de desgana que no había más que mirarlo". Por eso, ha reclamado que ese reconocimiento no quede "en una declaración de intenciones", sino que tenga traducción práctica.

PROTEGER ACTIVOS VENEZOLANOS DEL "SAQUEO" CHAVISTA

En concreto, ha reclamado que el representante que nombre Guaidó sea reconocido único representante de Venezuela --lo que supondría no reconocer al embajador que nombró Nicolás Maduro--. También que el Gobierno bloquee y proteja los activos venezolanos en España. Según ha dicho, tiene información de que se está produciendo un "continuo saqueo" por parte de "autoridades del chavismo".

Además, ha reclamado que la ayuda humanitaria que envíe España se entregue en coordinación con el equipo de Guaidó, que España ejerza un vrdadero liderazgo en el conjunto de la UE y que el Gobierno reciba en España a los representantes de los partidos que se oponen a Maduro y atiendan sus propuestas.

Por último, García Carnero ha advertido de que la propia Asamblea Nacional venezolana ha rechazado "esos grupos de contacto porque saben muy bien adónde conducen".

Cepeda, en cambio, interpreta que la Asamblea no quiere "diálogos que prolonguen en sufrimiento" pero apoya el trabajo del Grupo de Lima y del que se reunirá en Montevideo, porque "el señor Juan Guaidó sabe que la única solución que existe no es militar".

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Idoia Villanueva, ha advertido de que el reconocimiento de Guaidó "conduce a un callejón diplomático sin salida", deja a España sin capacidad de interlocución y "desatendida a la población española" y a los venezolanos en España.

PODEMOS: ¿SI UN ESPAÑOL TIENE UN PROBLEMA LLAMARÁN A GUAIDÓ?

"¿Cuándo un ciudadano español o una empresa tengan un problema grave en Venezuela van a llamar al señor Guaidó para resolverlo? No, porque no tiene el control efectivo del país", ha advertido. Del mismo modo, ha avisado de que Guaidó no podrá convocar elecciones en 30 días, como debería, según la Constitución.

El grupo 'morado' había presentado una enmienda de sustitución para pedir, en su lugar, que España se sume a la iniciativa de mediación de México, Uruguay y el Vaticano.

Finalmente, Podemos y Bildu han votado en contra de la iniciativa mientras PSOE, Compromís, PNV y CC se han abstenido. "No podemos rechazar ningún foro de mediación internacional, otra cosa es el uso torticero de él haga el dictador", ha justificado el senador del PNV José María Cazalis.