El PP culpa a Sánchez de la crisis en Ceuta por "falta de previsión" y cuestiona que no dé explicaciones en el Congreso

Archivo - La diputada del PP, Ana Belén Vázquez, interviene durante una sesión plenaria. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Belén Vázquez, ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la crisis migratoria en Ceuta por la "falta de previsión" y ha cuestionado que "no esté dando explicaciones" en el Congreso de los Diputados.

En una entrevista en '24 horas de RNE', Vázquez ha asegurado que "Sánchez tiene la culpa de la falta de previsión" ante la entrada masiva de personas desde Marruecos. "Todos los españoles estábamos viendo que el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) estaba desbordado", ha apuntado.

Para Vázquez, hubo una "falta de coordinación absoluta", ya que no entiende que el jueves en el centro "solo hubiera cinco policías, tres de ellos en prácticas y dos en el perímetro de la frontera".

Así, ha reiterado que la responsabilidad es del jefe del Ejecutivo, quien debería "estar compareciendo" para dar explicaciones. "El Congreso no puede estar cerrado ante una crisis tan grave como la que está viviendo", ha reclamado.

CRITICA LA RESPUESTA DE MARLASKA

Al mismo tiempo, ha considerado que hubo "una dejadez brutal" por parte de las autoridades marroquíes al permitir la entrada masiva, especialmente coincidiendo con un día de festividad en Marruecos. Por ello, ha reprochado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su respuesta y agradecimiento a Rabat.

"¿Pero cómo puedes dar las gracias a Marruecos si acaba de permitir que entren 80.000 personas en una ciudad española?", ha criticado, al tiempo que ha acusado al Gobierno de "arrodillarse" ante el Gobierno marroquí.

"A mí me gustaría que nos dijesen la verdad y cuando no nos dicen la verdad pues todo pueden ser averiguaciones", ha continuado la portavoz 'popular', que ha insistido en que en Marruecos "no se mueve una mosca si la policía no quiere". "Esto no es casual y tenemos los españoles derecho a saber por qué", ha añadido.