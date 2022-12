El PP da el primer paso para reprobar a Marlaska en el Congreso por "mentir" en la tragedia de Melilla

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP dará esta semana el primer paso para tratar de reprobar en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la tragedia del pasado 24 de junio en la valla de Melilla, en la que murieron decenas de migrantes.

Los 'populares' vienen acusando al ministro de "mentir" sobre aquellos sucesos de "forma continuada", y creen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está usando a Marlaska como "escudo" político para "salvarse" y "no calcinarse".

Para la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles, el PP ha registrado una interpelación pidiendo nuevamente explicaciones a Marlaska por estos sucesos, un debate que permitirá a los 'populares' registrar una moción para tratar de reprobar al ministro en el siguiente Pleno. Eso sí, todo apunta a que la votación será ya después de Navidades ya que no hay más sesiones convocadas en lo que queda de año.

UN TEMA QUE TAMBIÉN SUSCITA CRÍTICAS ENTRE LOS SOCIOS

Hasta ahora Marlaska ha superado en el Congreso una decena de peticiones de reprobación por distintos asuntos, pero el caso de la tragedia de Melilla le ha concitado críticas no sólo del PP, sino también de sus socios de Unidas Podemos y de aliados parlamentarios como ERC o Bildu.

De hecho, ya se ha visto obligado a comparecer dos veces ante el Pleno del Congreso por este tema, ante la exigencia de explicaciones de la oposición y de sus socios. Por eso el PP espera que esta vez prospere su reprobación. Sólo Vox se ha mostrado reacio a utilizar este asunto para desgastar al titular de Interior porque considera que estas críticas sólo benefician a los enemigos de la Guardia Civil.

Para el PP, la última comparecencia sirvió para que los grupos "constataran" que el ministro "mintió". La portavoz 'popular', Cuca Gamarra, viene diciendo que Marlaska "no debiera estar ni un minuto más sentado en el Consejo de Ministros porque un ministro que miente no debe formar parte del Gobierno de España". "Lo que debe hacer es dimitir o el señor Sánchez cesarlo", ha aseverado, para echar en cara al jefe del Ejecutivo que no prescinda de esos ministros que son "escudos "y que le "protegen a él".

Y LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, PENDIENTE

"Yo nunca tendría a un ministro de Interior en estas circunstancias. Hablaría con él y llegaríamos a la conclusión de que lo mejor que puede hacer es dar un paso a un lado ante hechos lamentables que han ocurrido en la valla de Melilla. No por los hechos, sino por la mentira", dijo Alberto Núñez Feijóo.

Al margen de la reprobación, el Congreso también tiene sobre la mesa una petición de Unidas Podemos y varios de los aliados parlamentarios del Gobierno para crear una comisión de investigación sobre aquellos sucesos de la frontera melillense. Hasta ahora, el PSOE y PP han frenado su debate negándose a poner fecha, pero tampoco los autores del escrito han insistido mucho en la Junta de Portavoces.