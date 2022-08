El PP da un primer paso para que el Tribunal de la UE opine de la reforma exprés para renovar el TC

Lo incluirá en su recurso de inconstitucionalidad contra la última modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial

El PP quiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la reforma exprés para impulsar la renovación del Tribunal Constitucional que entró en vigor el pasado viernes y, con ese objetivo, va a incluir una cuestión prejudicial en el recurso de inconstitucionalidad que está preparando contra esa norma.

Así lo ha anunciado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista con Europa Press, en la que censura esta nueva reforma que, desde su punto de vista, el Ejecutivo ha lanzado por intereses puramente "políticos".

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para facultar al órgano de gobierno de la jueces a nombrar a los dos miembros del Tribunal Constitucional que les corresponden se aprobó a través de una proposición de ley que se tramitó en las Cortes por el procedimiento de urgencia.

Con esta modificación se retoca una norma que ya fue objeto de reforma en marzo de 2021. Entonces se cambió para que el CGPJ no pudiera realizar nombramientos mientras su mandado esté caducado, como sucede desde diciembre de 2018.

Un año y tres meses después, ante la necesidad de proceder a la renovación del TC con el nombramiento de dos miembros por parte del CGPJ y otros dos del Ejecutivo, los socialistas impulsaron una nueva reforma para que el órgano de gobierno de los jueces sí pueda designar propuestas para el tribunal de garantías, aún estando en funciones.

EL RECURSO DE LA REFORMA ANTERIOR SIGUE PENDIENTE

Además, durante la tramitación en el Congreso se introdujo una enmienda para que esos nombramientos tengan que hacerse a más tardar dos meses después de la fecha en la que caducó el mandato de los magistrados a renovar, un plazo que se cumple el próximo 13 de septiembre.

El PP ya recurrió ante el TC la reforma aprobada el año pasado, un asunto que continúa pendiente de resolución. Ahora considera que "se han vulnerado los derechos de los diputados" y que, además, no se ha cumplido con el mandato europeo de que los agentes judiciales afectados por este tipo de reformas se pronuncien sobre las mismas.

Al realizar la reforma a través de una proposición de ley del PSOE, en vez de con un proyecto de ley del Gobierno, se evitó que el CGPJ y también el Consejo de Estado emitieran su opinión al respecto.

El pasado 11 de julio, el CGPJ solicitó al Congreso que le encargara un informe sobre la reforma y, en concreto sobre la conveniencia de que le fuera devuelta la competencia para realizar otros nombramientos discrecionales, para poder cubrir, por ejemplo las vacantes que hay en el Supremo. Sin embargo, renunció a llevar el asunto a Bruselas y se limitó a pedir al Congreso que consultara sobre la reforma a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

El PP también defendió que se recabara expresamente la opinión del órgano de gobierno de los jueces, pero su demanda también fue desoída. Gamarra ha denunciado que esta reforma exprés "responde a un interés político del Gobierno", pero no a "una reforma en profundidad de lo que necesita el Poder Judicial" porque, subraya, el CGPJ "sólo recupera una parte de sus competencias y no todas las que la propia Constitución le otorga".

SIN AVANCES SOBRE EL CGPJ

Además, la dirigente 'popular' ha admitido que su partido no ha vuelto a hablar con el Gobierno sobre la renovación del CGPJ. Gamarra insiste en defender la propuesta que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trasladó al presidente del Gobierno y que, remarca, es

"mucho más profunda" que lo que afecta a estos nombramientos.

"El PP ha tendido la mano al PSOE para poder llevar a cabo una reforma en la línea de la garantía de la independencia del Poder Judicial en sentido amplio", enfatiza, incidiendo en que hay que garantizar la independencia e imparcialidad de todos sus miembros y no sólo de los que integran el CGPJ, como "también exige Europa".

"Hay un planteamiento de pacto de Estado, ahí está, pero parece que a Pedro Sánchez lo único que le importa son los nombres de quienes van a ocupar el CGPJ y a nosotros nos preocupa la justicia en su conjunto", recalca la también portavoz en el Congreso.

EL "MISMO ERROR" QUE CON DELGADO

Por último, Gamarra ha acusado a Sánchez de haber cometido con el nombramiento de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado "el mismo error" en el que incurrió cuando nombró a su predecesora, Dolores Delgado.

"Vuelve a cometer exactamente el mismo error: nombrar a alguien cuya independencia e imparcialidad está en duda, no porque lo haya planteado el PP, sino porque hay un parte del CGPJ que también se ha pronunciado en este sentido y asociaciones de fiscales que también ponen en duda su imparcialidad", explica.

En este contexto, reprocha al jefe del Ejecutivo que no haya actuado como un "buen gobernante" y que, en lugar de poner en cuestión la institución, no haya buscado a un candidato "que no tuviera ninguna tacha".



