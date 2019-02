El PP dedicará el último Pleno del Senado a hacer balance "de los déficits" y "cesiones" del Gobierno de Sánchez

Publicado 18/02/2019 18:41:20 CET

Cosidó dice que ha tenido siempre como portavoz el apoyo del PP del Senado y que su continuidad la decide la dirección nacional

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Senado dedicará el último Pleno previsto de la legislatura en la Cámara Alta, que comienza mañana, a hacer balance "de los déficits" y las "cesiones" del Gobierno de Pedro Sánchez y a "poner en evidencia que ha sido nefasto".

El propio Sánchez acudirá a la sesión para responder por última vez a las preguntas de la oposición. El portavoz 'popular', Ignacio Cosidó, le formulará una de ellas para saber si "asume el fracaso de su proyecto político", que en su opinión ha sido dañino en los ocho meses que ha durado.

En declaraciones en el Senado, Ignacio Cosidó ha asegurado que terminará una legislatura a su juicio positiva para la Cámara Alta. La aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le corresponde autorizar al Senado, "ha demostrado su utilidad para mantener la unidad de España"; además, y tras el cambio de Gobierno el año pasado, la mayoría absoluta del PP ha servido de control al Ejecutivo, "para contener determinados desmanes".

A cambio, el portavoz parlamentario ha acusado una vez más al equipo de Pedro Sánchez de haber despreciado al Senado, especialmente tras la polémica convocatoria de un Pleno para que compareciese el presidente del Gobierno y al que no acudió por encontrase fuera de España. "Por primera vez un presidente es convocado formalmente y no es que no acuda, es que no tiene ni la deferencia de excusarse", ha dicho Cosidó.

El portavoz del PP ha dicho también que su grupo mantiene la intención de continuar con el trabajo de control al Gobierno e los días que quedan de legislatura y entre otras cosas, reunirá a las comisiones de investigación en marcha. Por un lado, la que indaga en la financiación de los partidos, que celebrará las reuniones que ya tenía previstas.

Por otro lado está la comisión de investigación sobre la tesis doctoral de Sánchez, que todavía no ha echado a andar y de la que se reúnen este miércoles la mesa y la junta de portavoces a instancias del PP. La intención del grupo mayoritario es aclarar si puede celebrar alguna reunión de trabajo antes de que se disuelvan las Cortes el 5 de marzo para, por ejemplo, solicitar documentación.

"CUMPLIDO EL MANDATO"

Por otro lado, Cosidó cierra de momento su estapa como portavoz del Grupo Popular del Senado, al que llegó en julio del año pasado tras ganar Pablo Casado la presidencia del PP y cambiar toda la dirección del partido.

En estos meses, el portavoz ha sido citado en distintas informaciones sobre la investigación de la 'operación Kitchen', el supuesto desvío de fondos reservados desde el Ministerio del Interior cuando él dirigía la Policía Nacional para sustraer información del ex tesorero del PP Luis Bárcenas que pudiera perjudicar a este partido.

El portavoz 'popular' ha negado siempre cualquier relación con esos hechos así como haber tenido contacto con el excomisario José Manuel Villarejo. Este asunto y su forma de dirigir la mayoría absoluta del PP han llevado a casi todos los grupos de la Cámara a pedir su dimisión.

Preguntado hoy si se ha sentido siempre respaldado por su partido en estos meses, ha respondido que ha tenido el "apoyo permanente" del Grupo Popular del Senado. "Es un apoyo para el que no tengo más que palabras de reconocimiento y agradecimiento", ha dicho.

Cosidó es senador autonómico por Castilla y León, por lo que su permanencia en el Senado no tiene que ver con las generales de abril sino que depende de que el PP de esa comunidad lo vuelva a elegir tras las elecciones de mayo. Esta mañana, a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP celebrada en Madrid, ha dicho que su futuro "lo tendrá que decidir la dirección nacional". "Donde cada uno seamos más útiles", ha concluido.