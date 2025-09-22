El PP defiende investigar a Zarrías, exvicepresidente andaluz: "Leire Díez impulsó las cloacas del PSOE pero él la pagó"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ofrece una rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

Ezcurra dice que hay que regular los lobbies para que su actividad sea "más transparente y menos opaca"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha defendido este lunes la personación del Partido Popular en la causa que investiga a Leire Díez y ha exigido también que se investigue al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, cuya imputación ha solicitado el Partido Popular.

"Hay que recordar que Leire Díez impulsó las cloacas del PSOE por orden de Cerdán --exsecretario de Organización socialista--, pero quien ha pagado a Leire Díez es Gaspar Zarrías", ha declarado en una rueda de prensa en la sede del PP.

Así se ha pronunciado después de que el PP haya solicitado al juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez que llame como investigado en la causa a Gaspar Zarrías por haberla contratado "con la finalidad indiciaria de financiar sus actividades presuntamente delictivas".

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pide al Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid que impute a Zarrías en la causa en la que investiga los presuntos favores ofrecidos por Díez a cambio de información comprometedora sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía.

Los 'populares' apuntan que la empresa Zaño Sociedad Consultora, administrada por Zarrías, "históricamente vinculado al PSOE, podría haber participado activa y decisivamente en los hechos que constituyen el objeto de la presente causa, financiando las actuaciones indiciariamente delictivas investigadas".

"LOS LOBBIES EN ESPAÑA HAY QUE REGULARLOS"

Al ser preguntada por qué el PP ha decidido ahora solicitar la personación en la causa que investiga a Leire Díez y si el Partido Popular se plantea nuevas acciones judiciales en el marco de esta investigación, Ezcurra ha señalado en primer lugar que "los lobbies en España hay que regularlos".

"Yo que trabajo en Europa lo veo muy claramente. Los lobbies son una realidad y lo que tenemos que hacer es asumir que esa realidad existe y hacerla más transparente y menos opaca", ha manifestado, para citar "dos ejemplos" del caso que afecta a Díez.

Así, se ha referido en primer lugar al "'think tank' dirigido por un exministro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que ofreció trabajo a Ábalos --exministro de Transportes-- a cambio de silencio", en alusión a Acento que dirige el exministro socialista José Blanco.

En segundo lugar, ha proseguido, hay "otra empresa de consultoría, otro lobby, que ha ofrecido un salario a Leire Díez por servicios de fontanería y que está dirigido por un exsecretario de Estado".

"No esperamos lecciones de honradez por parte del vicepresidente de los ERE de Andalucía y por parte del mecenas de las cloacas pero sí vamos a pedir que se investigue y por eso nos personamos en la causa", ha manifestado Ezcurra.

ZARRÍAS TIENE "MUCHÍSIMO QUE EXPLICAR"

La dirigente del PP ha señalado que Díez "fue convocada en Ferraz para activar las cloacas que investigaría la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, los jueces y la Guardia Civil" coincidiendo con "los días de reflexión" del presidente del Gobierno "por la imputación de su mujer".

"Y dos meses después fue contratada con su consiguiente sueldo por la consultora de Gaspar Zarrías", ha apostillado, para concluir: "Yo creo que no cuela que la fontanería sea gratis y que después esta señora encontrará un trabajo y el señor Zarrías va a tener muchísimo que explicar".