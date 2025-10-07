El PP denuncia que los ayuntamientos "van a ciegas" con sus cuentas al no presentar Sánchez los PGE ni la senda fiscal

Archivo - El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. - VIDEO PP MÁLAGA - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha denunciado este martes que todos los alcaldes de España "van a ciegas" elaborando sus cuentas municipales porque no hay unos Presupuestos Generales del Estado aprobados.

"No saben ni cuál es la senda fiscal, ni cuál es el reparto del déficit entre administraciones, no saben nada", ha criticado, para añadir que los ayuntamientos necesitan que haya presupuestos generales del Estado para cuadrar sus cuentas.

En declaraciones a los medios antes del II Encuentro de presidentes de federaciones de municipios y provincias en Alcalá de Henares (Madrid), Bendodo ha calificado de "irresponsabilidad" que el Gobierno no haya presentado ni la senda fiscal ni los PGE, lo que provoca que los municipios no sepan con qué recursos van a contar.

INSTA A SÁNCHEZ A CONVOCAR ELECCIONES

El dirigente del PP ha criticado el "incumplimiento reiterado de la Constitución" por parte de Pedro Sánchez, algo que, según ha dicho, es "inédito en democracia". A su entender, "cuando un Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos, tiene que disolver las Cortes y devolver la voz al pueblo".

"Tenemos el Gobierno más anti municipalista de nuestra democracia, un Gobierno más independentista que municipalista, que se apoya más en los que quieren romper España que en los alcaldes que son los que unen España en cada uno de sus territorios", ha indicado.

Además, ha asegurado que el Gobierno ya debe "3.000 millones" de euros a los ayuntamientos españoles solo por la compensación de la plusvalía y el transporte durante el Covid y ha añadido que tampoco convoca la Comisión Nacional de Administración Local desde hace tres años, cuando debería convocarse dos veces al año.

Tras acusar a Sánchez de haber "obligado" a los ayuntamientos españoles a cobrar una tasa de basuras que muchos no querrían cobrar, Bendodo ha asegurado que los municipios "siguen maltratados por la desidia y el egoísmo" del Ejecutivo, que "solo piensa en su supervivencia".