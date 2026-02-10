El PP denuncia una regularización "a ciegas y por decreto" de "graves consecuencias" para la Unión Europea

Archivo - Dolors Montserrat, secretaria general del PP europeo, en una rueda de prensa en la sede de Génova - PP / TAREK - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha denunciado este martes en el Parlamento Europeo el "peligro" que supone, a su juicio, la regularización extraordinaria de migrantes propuesta por el Gobierno, por las "graves consecuencias" que generará sobre el resto de los países de la Unión Europea, así como "el efecto llamada" que provoca y "la potenciación de las mafias de trata de personas".

"Una regularización masiva que Sánchez pretende imponer a ciegas, sin verificar si tienen antecedentes penales y policiales; y a la fuerza, por decreto, sin aprobación ni debate en el Parlamento nacional", ha recalcado la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, según un comunicado.

En este sentido, ha calificado la medida de "atentado contra la política migratoria europea", enumerando lo que considera que serán sus efectos "directos": "Sabotea el Pacto de Migración y Asilo, abre una brecha de seguridad en Schengen, alimenta a las mafias, y dispara el efecto llamada".

Asimismo, ha subrayado que se trata de "una decisión unilateral con consecuencias devastadoras para los 27 Estados miembros" y alertado de la "irresponsabilidad" de "dar papeles para todos sin garantizar un futuro": "no mejora la vida de nadie, alimenta la economía sumergida, incrementa la presión sobre los servicios públicos, genera frustración social y rompe la convivencia en barrios enteros".

La eurodiputada ha advertido además del impacto "inmediato" en el espacio Schengen, y ha preguntado directamente al comisario de Interior, Magnus Brunner: "¿Son conscientes de que en 48 horas esos inmigrantes circularán libremente por Schengen?".

Al respecto, ha recordado que países del Mediterráneo como Grecia e Italia, gobernados por el PPE, "han cumplido" y que "en solo dos años han reducido la entrada de inmigrantes irregulares en más de un 50%". "Sánchez, con esta operación, quiere tapar su corrupción y su hundimiento en las urnas, manipular el censo electoral e inflar a los extremos para perpetuarse en el poder", ha espetado, reclamando una reacción "inmediata" de la Comisión Europea: "Le pido, comisario: active el mecanismo de consulta. Y exija explicaciones".