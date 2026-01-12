El PP descarta llamar a las hijas de Zapatero a la 'comisión Koldo' del Senado y formaliza la citación a Paco Salazar

Archivo - El senador del PP Alejo Joaquín Miranda durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', en la que el PP cuenta con mayoría, ha formalizado este lunes la citación del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar, a la vez que ha descartado llamar a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Los 'populares' ya habían anunciado en varias ocasiones que citarían a Paco Salazar, así como al hijo del exministro José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, entre otros, pero tenían que formalizarlo a través de un nuevo listado, algo que se ha producido en la reunión de la comisión de este lunes.

Además de Salazar y Víctor Ábalos, el PP también ha ratificado la citación de Zapatero --aún sin fecha--, así como la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo; el presidente y dueño de la compañía Plus Ultra Julio Martínez Sola y su consejero delegado, Roberto Roselli.

También ha citado a Julio Martínez Martínez, "empresario detenido por la UDEF en el mismo operativo que los directivos de Plus Ultra y que horas antes había mantenido una reunión secreta con Zapatero en El Pardo".

Eso sí, el PP ha descartado incluir en el listado de comparecientes nombres propuestos por otros grupos, de modo que ha rechazado interrogar a las hijas de Zapatero, como proponía Vox.