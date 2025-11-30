El PP dice que 80.000 personas secundan su protesta contra Sánchez mientras que Delegación del Gobierno calcula 40.000

Concentración contra la corrupción del Gobierno convocada por el PP, en el Templo de Debod, a 30 de noviembre de 2025, en Madrid (España). La concentración bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?' es la séptima movilización que convoca el líder - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado este domingo que alrededor de 80.000 personas han secundado su concentración en la explanada del Templo de Debod en Madrid para protestar contra "la corrupción" que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y exigir ya la convocatoria de elecciones generales. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha rebajado esa cifra a la mitad y calcula que han acudido 40.000 personas.

Los asistentes a esta concentración --bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?'-- han inundado este espacio con banderas de España y no del PP, después de que el partido dijera que era una protesta sin siglas. Además, portaban pancartas en las que se leía 'Dimisión ya', 'Separación de poderes', 'Independencia judicial' o "Corrupto" con la imagen de Pedro Sánchez.

Feijóo ha arrancado su discurso dando las gracias a los asistentes y admitiendo que "convocar una macromanifestación con 48 horas en el mes de diciembre sólo lo puede hacer el Partido Popular de España". "Gracias de verdad. Era un desafío logístico grande en poco tiempo, y está siendo un éxito", ha asegurado.

Fuentes del PP han señalado después que "alrededor de 80.000 personas" han acudido al Templo de Debod en Madrid en respuesta al llamamiento que hizo hace tres días Feijóo "para protestar contra la corrupción y quienes la sostienen".

EL PP PRESUME DE RESPUESTA CIUDADANA "MASIVA"

Según el PP, a pesar del frío y las condiciones climatológicas--amaneció lloviendo y con temperaturas por debajo de los 10 grados--, la respuesta de los ciudadanos "ha sido masiva llenando el lugar de la concentración y zonas aledañas, desde plaza de España hasta el Paseo Pintor Rosales en una protesta sin siglas pero sí muchas banderas de España".

Los 'populares' han indicado que familias y personas de todas las edades seguían llegando al lugar de la concentración incluso con el acto ya empezado. "El número de asistentes de esta protesta contra la corrupción ha superado con creces la concentración que se celebró hace ahora justo dos años en este mismo lugar", han añadido las mismas fuentes.

De hecho, aquella protesta del 3 diciembre de 2023 en el Templo de Debod fue una de las menos concurridas del PP. Los 'populares' cifraron la asistencia en unas 15.000 personas frente a los 8.000 de la Delegación del Gobierno, una cifra muy alejada de las más de 100.000 personas que el PP dijo congregar por ejemplo el pasado 8 de junio en la cita de Plaza de España.

LA SÉPTIMA PROTESTA DEL PP EN MADRID

Antes de la cita de este domingo, los 'populares' han salido otras seis veces a la calle de la mano de Feijóo. Las primeras convocatorias sí que contaron con el respaldo de Vox pero el partido de Santiago Abascal no mandó a ningún representante a la convocada el pasado 8 de junio en Plaza de España ni tampoco a la celebrada este domingo.

Previamente, el PP convocó otra protesta el 26 de mayo en la Puerta de Alcalá de Madrid con la ley de amnistía como eje central, dado que pocos días después se aprobaba la norma en el Pleno del Congreso. El PP también salió a la calle el 28 de enero de 2024 para protestar contra la misma norma y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas.

El pasado 12 de noviembre, el PP también convocó concentraciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia de España. Y volvió a salir a la calle el 24 de septiembre de 2023 en la plaza de Felipe II de Madrid y el 3 de diciembre de ese mismo año, pocos días antes del aniversario de la Constitución, en el Templo de Debod.

El PP ha apoyado además otras manifestaciones contra la ley de amnistía, como la que organizaron más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil el 18 de noviembre de 2023 en Madrid.

ARROPADO POR AZNAR, RAJOY Y SUS BARONES

El presidente del PP ha estado arropado por los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, así como casi todos los presidentes autonómicos, que han llegado al acto al ritmo de la canción de Europe 'The final countdown'.

Aparte de Isabel Díaz Ayuso, que ha ejercido de anfitriona, han asistido: Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Murcia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Juanfran Pérez Llorca (C.Valenciana), Jorge Azcón (Aragón), Marga Prohens (Baleares) y Juan José Imbroda (Melilla).

También estaban presentes el vicepresidente de Canarias Manuel Domínguez y los presidentes del PP en Castilla-La Mancha, Asturias, País Vasco y Cataluña: Paco Núñez, Álvaro Queipo, Javier de Andrés y Alejandro Fernández.

A la movilización del PP se han sumado también el exportavoz parlamentario de Vox y fundador del 'think tank' Atenea, Iván Espinosa de los Monteros; el expresidente del PP catalán y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras; el filósofo Fernando Savater; y el escritor Andrés Trapiello.

La protesta ha estado amenizada por Carlos Moreno, Dj Pulpo, habitual en los actos del PP, que ha programado música como la de 'El Padrino'. "Es la banda sonora que define al Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho a los presentes en el Templo de Debod.