PP dice a Ariztondo que seguirá exigiendo el cumplimiento de la Ley sobre banderas aunque el PNV se sienta "incómodo"

Actualizado 22/08/2007 20:40:28 CET

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, afirmó hoy que su partido "va a seguir exigiendo que la Ley de banderas se cumpla en el País Vasco como en el resto de España". Asimismo, opinó que el PNV "se siente incómodo con el cumplimiento de la Ley" y señaló que "los únicos que crispan y confrontan son quienes desde su responsabilidad de gobierno se saltan la ley a la torera".

En un comunicado, Barrio replicó de esta manera a las declaraciones realizadas hoy por la secretaria del EBB del PNV, Josune Ariztondo, sobre la exigencia del PP de que se cumpla la Ley sobre enseñas que, según indicó el dirigente del PP, "durante tantos años llevan desobedeciendo los nacionalistas en el País Vasco en las instituciones que gobiernan".

Después de que esta mañana Ariztondo acusara a los populares de "usar las banderas para confrontar", Barrio aseguró que su partido "va a seguir exigiendo que la ley de banderas se cumpla en el País Vasco como en el resto de España y que en las instituciones se exhiban la bandera española, la ikurriña y la europea tal y como marca la ley".

Asimismo, consideró que "el PNV se siente incómodo en el cumplimiento de la ley" e insistió en que "el Partido Popular va a seguir exigiendo que la ley se cumpla y con mayor motivo por parte de quienes tienen la responsabilidad de Gobierno, más obligados que nadie a cumplir las normas legales".

Por otra parte, recordó a los jeltzales que "los únicos que crispan y confrontan son quienes como el PNV desde su responsabilidad de gobierno se saltan la ley a la torera". "Además de ser lo oficial, el hecho de que la ikurriña y la española junto con la europea ondeen juntas en las dependencias oficiales es un hecho de normalidad absoluta y sirve para que todos los vascos se sientan representados y no sólo los nacionalistas", añadió.

"DESOBEDIENCIA FLAGRANTE"

A su juicio, "lo que no se puede es incurrir en una desobediencia flagrante como hace el PNV en relación a las banderas y pretender que los tribunales no se pronuncien o que no haya consecuencias penales sobre quienes incumplen la ley". "El PNV pretende muchas veces que el Estado de Derecho desaparezca en el País Vasco y pretende borrar con típex las leyes que no le gustan como la norma sobre las banderas en los edificios oficiales", opinó.

Barrio lamentó que la formación jeltzale, "en lugar de poner en valor lo que nos une frente a lo que nos separa, nuestro marco político, que es garantía de convivencia y libertad, y nuestra pertenencia natural en la España plural de las Autonomías, que es sinónimo de integración, sigue instalado en la radicalidad del plan Ibarretxe, en dar comodidad a Batasuna y en ahondar en un proyecto de ruptura y segregación que da satisfacción a ETA y es nefasto para los vascos".

Por último, el dirigente del PP calificó de "indecente" que, "a falta de argumentos", Ariztondo "trate sin éxito de equiparar a un partido democrático y que es blanco directo de la amenaza terrorista de ETA con quienes son el soporte social y político de los pistoleros y quienes atacan todos los días los pilares básicos de la democracia".