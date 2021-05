El PP dice que el "cóctel de vacunas" de Darias confirma que los españoles "no se fían" del Gobierno

García Egea exige a Sánchez "hablar claro" sobre la reforma laboral y decir si la va a derogar o no tras las versiones de Calviño y Díaz

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha calificado de "espectáculo bochornoso" la gestión del Ejecutivo con las vacunas y ha señalado que una de las conclusiones de este "cóctel de vacunas" de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, es que los españoles "no se fían del Gobierno".

"Los españoles no se fían en la peor pandemia que hemos sufrido en nuestra historia de las recomendaciones de la ministra de Sanidad y deciden ponerse la misma vacuna que al principio. Es una conclusión muy dura y muy difícil pero es el resumen de la gestión del Gobierno de España", ha declarado García Egea.

Así, ha señalado que el Gobierno "recomienda mezclar vacunas y los españoles hacen lo contrario". "Nadie confía en esta recomendación", ha resaltado García Egea en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Pablo Casado.

García Egea ha expresado su "preocupación" por las "dudas e incertidumbres" sobre las vacunas que está generando el Gobierno. "Los miles de españoles que recibieron la vacuna de AstraZeneca no se merecen este espectáculo bochornoso de la ministra Darias con la segunda dosis de la vacuna", ha abundado.

El 'número dos' del PP ha destacado además el "caos" que ha creado la ministra de Sanidad con los MIR por el cambio en su plaza de residente, que a partir de este año será telemática y no presencial. Dicho esto, ha trasladado su apoyo a los médicos y les ha dicho que si el PP gobierna lo corregirá y no les impondrá una especialidad "a ciegas".

EXIGE AL GOBIERNO ACLARAR SI DEROGARÁ O NO LA REFORMA LABORAL

Por otra parte, García Egea ha explicado que durante esta reunión han hecho un balance de la situación en España porque "hay seis millones de personas que quiere trabajar y no pueden" y "1,2 millones de hogares con todos sus miembros en paro".

Además, se ha quejado de que "no llegan las ayudas" a pymes, autónomos y empresarios. "Lo que está aquí son los ERE y la subida de cuotas a los autónomos", ha afirmado, para añadir que ésta es la "durísima realidad económica que la propaganda de Moncloa pretende ocultar".

García Egea ha indicado que el PP llevó al Congreso una ley para conseguir una rebaja del 10% de la tarifa eléctrica y se ha quejado de que el Gobierno "ignore" esta petición y que sus propuestas pasen por subir impuestos y derogar la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.

"Cuando toda Europa baja impuestos, como los bajan las CCAA y ayuntamientos del PP, Sánchez está subiendo 15 impuestos. En total, 80.000 millones de euros en impuestos que vamos a tener que pagar todos los españoles en los próximos tres años", ha manifestado, para añadir que la OCDE "rechaza" esas subidas impositivas.

García Egea ha recalcado que Europa "condiciona" la recepción de fondos europeos a la realización de reformas y al mantenimiento de la reforma laboral del PP, y ha criticado que la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, diga públicamente que la va a derogar.

Según ha subrayado, esa reforma laboral es una "historia de éxito" porque "permitió recuperar siete de cada diez puestos de trabajo de los más de 3,5 millones destruidos por Zapatero y flexibilizó los ERTES de los que hoy tanto presume el Gobierno". "Cada vez que Yolanda Díaz hable de los ERTE debería añadir 'gracias a la reforma laboral del PP'", ha enfatizado.

"Ya no vale la mirada al cielo de la vicepresidenta Calviño. Hay que hablar claro. ¿Va el Gobierno a derogar sí o no la reforma laboral?", ha preguntado, para añadir que "ya no vale tener distintas versiones según el puesto del banco azul que se ocupe".