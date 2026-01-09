El PP dice, tras críticas del Gobierno, que Feijóo estuvo informado en tiempo real desde que se interesó por la dana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El PP ha asegurado este viernes que Alberto Núñez Feijóo estuvo informado en tiempo real de los efectos de la dana desde el mismo momento en que se interesó por la situación en Valencia, a las 19.59 del 29 de octubre de 2024, según han indicado fuentes de la formación.

Feijóo ha asegurado ante la jueza de Catarroja que no supo de la riada hasta aproximadamente las 20 horas y que en esa jornada el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón no le informó en "tiempo real", tal y como sí manifestó por "error". Además, ha relatado que también se puso en contacto con los otros dos presidentes que "podían sufrir las consecuencias de la riada", el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

Tras conocerse su declaración, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que Feijóo, ha reconocido ante la jueza que su formación hizo "lo de siempre", "mentir". En una línea similar se ha expresado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha recordado que el líder del PP pidió en su día que "si mentía le echasen".

También Sumar y Podemos han acusado al líder del PP de mentir al manifestar que el expresidente de la Generalitat Valenciana no le informó en "tiempo real" de la evolución del temporal como manifestó en su día por "error".

EL PP RECUERDA QUE HUBO 23 COMUNICACIONES CON MAZÓN EN TRES HORAS

Según fuentes del PP, Feijóo ha ratificado que fue "informado en tiempo real" de los efectos de la dana desde el mismo momento en que se interesó por la situación en Valencia, a las 19.59 del 29 de octubre de 2024.

El PP ha recalcado que esa afirmación se sustenta por el hecho de que Carlos Mazón le remitió "23 comunicaciones en algo más de tres horas, hasta el filo de la media noche" de ese 29 de octubre de 2024.

"Esa información en tiempo real se produjo desde el martes a las 19.59 horas, no desde el lunes como dijo por error en su primera declaración. No obstante, en esa misma intervención a los pies del Cecopi ya había corregido el día y hecho referencia posterior a que fue al martes", han subrayado fuentes del PP.

Así, los 'populares' han recalcado que "evidentemente no llegó el lunes información de una dana que comenzó al día siguiente" y han subrayado que "eso lo entiende hasta la izquierda política" porque "eso ya fue aclarado".

Por eso, fuentes del PP han asegurado que "el intento de algunos partidos y medios por buscar elementos de desgaste donde no los hay solo se entiende por la frustración que sufren desde que vieron que los mensajes de Feijóo a Mazón eran intachables".

El PP ha resaltado además que Feijóo fue el primer líder nacional en interesarse el 29 de octubre de 2024 por los efectos de la dana, que dejó 230 víctimas en la provincia de Valencia, y ha destacado que mandó mensajes casi al mismo tiempo a los presidentes de las tres CCAA afectadas.

Sin embargo, las mismas fuentes ha indicado que el primer mensaje del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Carlos Mazón "llegó a las 22.51 horas, casi tres horas después".