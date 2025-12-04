El PP dice que la empresa de vivienda de Sánchez es un "chiringuito ideológico" para "ocultar el fracaso" de su gestión

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside el Comité Ejecutivo Nacional del partido, en la sede nacional del PP, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha asegurado este jueves que la empresa de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez es "otro chiringuito ideológico" para "ocultar el fracaso" de su gestión ante el problema de la vivienda en España, según ha indicado en un comunicado.

Así ha reaccionado ante el acto de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para presentar la Entidad Estatal de Vivienda que el Gobierno ha creado a partir de la ya existente Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, para que gestione el parque público de vivienda a precios asequibles.

Hace ya un año que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció que se crearía una "gran" empresa pública de vivienda para construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado (AGE).

ES "OTRO ACTO DE MAQUILLAJE"

La formación de Alberto Núñez Feijóo considera que esa nueva empresa de la vivienda "supone otro acto de maquillaje para ocultar el fracaso de la gestión" del Gobierno, que está "aniquilando los proyectos de vida de miles de españoles".

Los 'populares' han criticado que la jefa de gabinete de la ministra Isabel Rodríguez, que fue "señalada" en un informe de la UCO, haya sido nombrada como "premio" miembro del consejo de administración de SEPES. "Sánchez está más preocupado en crear chiringuitos ideológicos que de solucionar los problemas de los españoles", ha enfatizado.

El PP ha indicado que la Sareb retiró de la venta "un total de 40.000 viviendas baratas y 2.400 terrenos para pasárselos al SEPES, germen de la nueva sociedad", algo que, a su juicio, "significa que se ha retrasado la puesta a disposición de los ciudadanos de este valioso parque inmobiliario, perdiendo un tiempo necesario en una situación de máxima urgencia".

COSTE DE 16.500 MILLONES CUANDO SE PODRÍAN CONSTRUIR 100.000 CASAS

En el mismo comunicado, el PP ha señalado que "la operación del cierre de la Sareb costará 16.500 millones de euros a los ciudadanos porque el Gobierno asume la deuda de la entidad". "Con este dinero se podrían construir hasta más de 100.000 viviendas asequibles para jóvenes", ha resaltado.

Según el PP, los siete años que lleva Sánchez en Moncloa "solo han servido para hundir la oferta de vivienda y disparar los precios, que han subido más de un 50%". Así, ha indicado que "la okupación ha crecido en un 54,7% y el propio Banco de España calcula un déficit de 700.000 casas en España".

"Sánchez siempre recurre a esparcir propaganda de vivienda, vacía de soluciones, cuando peor le van las cosas. Primero prometió 40.000, luego 50.000, hasta llegar a las 184.000 viviendas públicas que nadie sabe dónde están", ha denunciado.

El PP sostiene que España necesita construir más viviendas y, para ello, precisa liberar más suelo, reducir la burocracia y las trabas administrativas, favorecer el acceso a los jóvenes con bonificaciones fiscales y avales de las hipotecas y, también, proteger a propietarios e inquilinos con una legislación que ofrezca más seguridad jurídica.