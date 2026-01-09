El PP dice que Feijóo fue el primer líder nacional en preguntar a Mazón por la dana, casi tres horas antes que Sánchez

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece en la sede del PP. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado este viernes que Alberto Núñez Feijóo fue el primer líder nacional en interesarse el 29 de octubre de 2024 por los efectos de la dana, que dejó 230 víctimas en la provincia de Valencia, y ha destacado que mandó mensajes casi al mismo tiempo a los presidentes de las tres CCAA afectadas. Sin embargo, ha indicado que el primer mensaje del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Carlos Mazón "llegó a las 22.51 horas, casi tres horas después", según ha indicado fuentes del partido.

Feijóo ha asegurado ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que no supo de la riada hasta aproximadamente las 20 horas y que en esa jornada el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón no le informó en "tiempo real", tal y como sí manifestó por "error".

En esa declaración, ha señalado que él tuvo información de la dana pasadas las 20 horas del 29 de octubre y ha indicado que le preocupaba lo que podía estar pasando en Valencia, tras escuchar alguna información. Según ha relatado, se puso en contacto con Mazón y también lo hizo con los otros dos presidentes que "podían sufrir las consecuencias de la riada".

MENSAJES A PRESIDENTES DE LAS TRES CCAA AFECTADAS

Fuentes del PP han recordado que el primer mensaje de Feijóo con Mazón ese día fue a las 19.59 horas y remitió otro en los mismos términos al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a las 20.01 horas, y otro al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a las 20.31 horas de ese 29 de octubre.

El PP ha señalado que esas fueron las primeras comunicaciones de Feijóo para interesarse por los efectos de la dana porque hasta ese momento "no había sensación de excepcionalidad respecto a otros fenómenos climatológicos adversos" que habían tenido lugar en España.

Según fuentes de la formación, esos mensajes de WhatsApp los mandó "prácticamente al mismo tiempo" a los presidentes de las tres comunidades autónomas afectadas por la dana, "sin distinguir colores políticos".

Así, el PP ha insistido en que Feijóo escribió a los tres presidentes en cuanto fueron llegando informaciones que alertaban de la situación y, sin embargo, "el primer mensaje de Pedro Sánchez a Carlos Mazón llegó a las 22.51 horas, casi tres horas después".

"El presidente del PP, por tanto, fue el primer líder nacional en interesarse por los efectos de la dana que afectaban a cientos de miles de españoles", han asegurado fuentes 'populares' coincidiendo con la declaración de Feijóo ante la jueza.