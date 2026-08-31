El PP dice que las generales dependen del "cálculo partidista" de Sánchez: "Todos sabemos que la legislatura ha acabado"

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, durante una rueda de prensa en la sede del Partido Popular, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que la fecha de las elecciones generales depende del "interés" y del "cálculo partidista" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dado que, según ha recalcado, "todos" saben que esta legislatura "ya se ha acabado".

Así se ha pronunciado después de que Sánchez haya reiterado en una entrevista en la 'cadena SER' su intención de agotar la legislatura, si bien no ha cerrado la puerta a un posible "adelanto técnico" de las generales previstas para 2027. Además, ha afirmado este lunes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se presentarán este año, aunque no ha precisado si será en el mes de septiembre.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha dicho que su partido no iba a "especular" sobre la fecha de las elecciones porque "todo depende del interés de Pedro Sánchez, no del interés de España".

"Todos sabemos que esta legislatura ya se ha acabado. Y todos sabemos que cada semana que pasa, y cada mes que pasa, va a ser un mes en el que todo se va a ir envileciendo más, todo se va a ir complicando más, y todo va a empeorar", ha manifestado.

"ESTAMOS AL ALBUR DEL INTERÉS DE SÁNCHEZ"

En este sentido, el también vicesecretario de Cultura y Deportes del PP ha indicado que están "al albur del interés y del cálculo partidista de un solo hombre, de Pedro Sánchez". A su entender, esta legislatura "tenía que haber terminado hace mucho tiempo".

Además, ha vaticinado que cada crisis "va a ser respondida por un Gobierno de peor manera" y ha puesto como ejemplo lo ocurrido en Ceuta, donde han visto una "crisis política de dimensiones colosales". "Cuando no puede culpar a la derecha española, a Alberto Núñez Feijóo de las crisis que suceden, pues culpa a Rusia, a Israel y a la internacional ultraderecha", ha enfatizado.

A su entender, ese comportamiento lo van a ver a partir de ahora "con más intensidad" porque hay "una vocación decidida de dividir más y de conseguir romper aún más la conversación y la convivencia entre españoles".

Aunque ha dicho que el PP no sabe cuándo se celebrarán las generales porque no tienen una "bola mágica", Sémper se ha mostrado convencido de que cuando se produzcan "va a haber un cambio en España".