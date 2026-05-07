El PP dice que el Gobierno ha optado por llevar en secreto la regularización de inmigrantes ante "el caos" generado

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este jueves que el Gobierno ha decidido llevar "en secreto" la regularización extraordinaria de inmigrantes porque, según ha afirmado, "sabe que lo que está haciendo está mal" y es consciente del "caos" que está generando.

Así se ha pronunciado al ser preguntada en una rueda de prensa en el Congreso por la decisión del Ejecutivo de declarar secretos o reservados los informes del Ministerio del Interior sobre el proceso de regularización, algo que a su juicio supone actuar "en contra de este Parlamento, que aprobó una moción pidiendo que no hubiera esa regularización masiva.

La portavoz parlamentaria también ha acusado al Gobierno de actuar en contra "del ordenamiento que hay en la Unión Europea" en la materia y en contra "de lo que ellos mismos dijeron" hace meses y en contra "de la mayoría de la opinión pública española".

"Lo quieren llevar en secreto porque saben que lo que están haciendo está mal. Lo saben. Y saben el caos que está generando", ha insistido Muñoz, antes de avanzar que el PP tomará "las decisiones que sean necesarias" sobre este proceso de regularización.