El PP dice que "lo lógico" es que Vox quiera gobernar en CCAA: "Vamos a ver si efectivamente quiere ponerse a negociar"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este martes que "la derecha no está para competir" sino para "construir una alternativa real a Pedro Sánchez en toda España". Tras asegurar que las elecciones de Castilla y León han evidenciado que aún hay "capacidad de crecimiento" en la derecha, ha indicado que "lo lógico" es que Vox quiera entrar en los gobiernos autonómicos.

"Hombre es que cuando uno tiene un buen resultado lo lógico es que quiera gobernar. Yo no entiendo a los políticos que se presentan a las elecciones y no quieren gobernar", ha declarado Muñoz, para añadir que "por eso sorprendían" las declaraciones que ha estado "haciendo todo este tiempo" el partido de Santiago Abascal.

Así se ha pronunciado al ser preguntada por las palabras de la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quien ha asegurado que la intención de su partido es negociar gobiernos autonómicos "estables y duraderos" que sienten las bases para una "gobernabilidad de cuatro años". "Que no se preocupe el PP, vamos a entrar en los gobiernos autonómicos", ha apostillado la dirigente de Vox.

En línea con las palabras de Alberto Núñez Feijóo, la portavoz del Grupo Popular ha defendido un acuerdo entre PP y Voz basado en la "proporcionalidad" y la "estabilidad". A su entender, no pueden "frustrar ahora la ilusión y la esperanza de millones de españoles que quieren una alternativa real" a Pedro Sánchez.

"LA DERECHA NO ESTÁ PARA COMPETIR"

Muñoz ha resaltado que "ya no hay excusas" para llevar a cabo acuerdos porque los electores quieren que ambos partidos se entiendan. "La derecha no está para competir, está para construir una alternativa real a Pedro Sánchez en toda España", ha manifestado, para agregar que el PP ha presentado un documento marco para afrontar esas negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Dicho esto, ha destacado que las negociaciones en Extremadura "van muy avanzadas" y ha indicado que en Aragón el PP "ya ha planteado a Vox "un documento programático". "Por lo tanto, vamos a ver si efectivamente ahora Vox quiere ponerse a negociar", ha aseverado.

En cuanto a si el PP ha exigido a Vox que el pacto en los gobiernos autonómicos sean para cuatro años y que incluyan aprobar presupuestos, Muñoz ha dicho desconocer si se ha hablado o no de eso pero ha reiterado que lo que busca su partido son "pactos proporcionales y que den estabilidad" a esos ejecutivos. "Es evidente que nadie pacta con alguien para que al año siguiente te deje tirado", ha señalado.

LAS VICTORIAS DEL PP DEMUESTRA QUE "ES IMBATIBLE"

Muñoz ha felicitado a Alfonso Fernández Mañueco por la victoria "incontestable" del PP en las elecciones de Castilla y León, después de 39 años de gobiernos 'populares'. "Hemos sido la fuerza más votada, la que lidera el sector ideológico del que forma parte, la única capaz de formar un gobierno", ha destacado.

Según ha dicho, el PP suma más que toda la izquierda en Castilla y León, que en este momento se reduce al PSOE en esa autonomía porque la formación que dirige Pedro Sánchez "ha canibalizado a todo lo que estaba a su izquierda".

A su entender, el ciclo electoral que han vivido desde diciembre, con "tres victorias consecutivas del PP", demuestra que "el Partido Popular es imbatible". "Si alguien soñaba con que haciendo más oposición al PP que al Partido Socialista iba a desbancar al PP, yo creo que su globo se ha pinchado", ha avisado.

"LA FACTORÍA DE CIENCIA FICCIÓN DE MONCLOA YA NO FUNCIONA"

Además, ha señalado que los comicios están demostrando que "la factoría de ciencia ficción de la Moncloa ya no funciona". "No les sirvió grabar audios para mandar a todos los aragoneses diciendo que el PP estaba en contra de las pensiones, no les ha servido Franco, no les ha servido el 'No a la guerra'", ha exclamado, para ironizar con que Sánchez va a tener que contratar "otros 300 asesores" más para que busquen argumentos "que calen".

Muñoz ha indicado además que pactar con el PSOE "es un suicidio y un juego de suma cero, pero no con el Partido Popular". "El PSOE es verdad que ha logrado un efecto óptico de subir un poco más con ese medio punto a costa de hundir a sus socios. Es decir, no tiene más de dónde rascar, no tiene más de dónde subir", ha apostillado.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha señalado que en Castilla y León el PP ha crecido más de 4 puntos y que Vox también lo ha hecho, por lo que "el margen de la derecha no está topado" mientras que "el margen de la izquierda sí".

"Es evidente que en el margen de la derecha tenemos todavía mucha capacidad de crecimiento", ha manifestado, para subrayar que el 'No a la guerra' que ha agitado el PSOE en campaña "no ha cambiado ni un solo voto entre bloques" y que "lo que ha hecho es conseguir" un 0,7% más de voto para el PSOE.