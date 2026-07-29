El PP dice que la medida de gracia a Borràs demuestra que Sánchez ya no critica los "indultos políticos"

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que la decisión del Gobierno de conceder la medida de gracia de forma parcial a la expresidenta del Parlament y de Junts, Laura Borràs, para evitar que ingrese en prisión a cumplir la pena por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) a la que fue condenada, "demuestra" que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ya no está tan en contra" de aplicar a políticos esta figura recogida en la Constitución.

"Sánchez estaba en contra de los indultos, así se recoge en algún vídeo de él y, sin embargo, parece que ahora ya no está tan en contra", ha comentado Tellado tras clausurar unas jornadas organizadas por el PP en el Congreso.

Tellado se refería a un vídeo de una entrevista a Sánchez en la que se aseguraba que no tiene "absolutamente ningún sentido" que un político indulte a otro. "Yo siento vergüenza de eso", apostillaba Sánchez, que pidió perdón por el hecho de que anteriores gobiernos socialistas hubieran indultado a banqueros. "También me cabrea", confesó entonces, pidiendo expresamente "acabar con los indultos políticos".

El Consejo de Ministros aprobó este martes el indulto parcial a Borràs, a la que se le conmutará la pena de cuatro años, seis meses y un día de prisión por otra de dos años, lo que le permitirá sortear la cárcel. El resto de la condena --multa e inhabilitación-- se mantendrá.

Al dirigente 'popular' se le ha preguntado por el indulto a Borrás tanto a la salida como a la entrada del acto al que ha acudido en el Congreso, pero él ha preferido no entrar en el asunto, limitándose a pronunciar la frase relativa al presidente del Gobierno.

De su lado, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha colgado el citado vídeo con la entrevista a Sánchez en su perfil de 'X', y ha llamado "farsante integral" al presidente por haber hecho, a su juicio, lo contrario de lo que propugnaba.

EL "PRIMER PAGO A JUNTS"

Este martes, tras conocerse la decisión del Ejecutivo, la portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, sí crítico la concesión de la medida de gracia al interpretarla como un "primer pago" del Ejecutivo a los posconvergentes a cambio de que apoyen los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

"Troceaba contratos, se inventaba conceptos y facturas, pero aquí no pasa nada. Qué vergüenza de Gobierno", comentó Roldán en un mensaje de X recogido por Europa Press.