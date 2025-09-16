El PP dice que la periodista Vilaplana acredita que Sánchez "mintió" al decir que Mazón "estaba desconectado" el 29O

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, enel Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que las declaraciones de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Carlos Mazón el día de la dana, confirman que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su Gobierno "mintieron" al decir que el presidente de la Generalitat "estaba desconectado" durante la tarde del 29 de octubre.

"Lo que acredita la señora Vilaplana es que Sánchez y el Gobierno mintió cuando dijo que el señor Mazón estaba desconectado durante toda la tarde porque ella acredita que estuvo recibiendo llamadas toda la tarde", ha declarado Muñoz, al ser preguntada si el PP nacional mantiene su respaldo a Mazón después de que la periodista haya "desmentido" la versión del 'president' con respecto a ese almuerzo en el Ventorro.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha indicado que "la hora a la que llegó el señor Mazón" lo saben "todos porque se lo han visto en las imágenes que se han mandado desde el centro del CECOPI".

"Por cierto, que cuando estaba recibiendo esas llamadas a las seis de la tarde no se había producido el desborde del barranco del Poyo", ha apostillado la dirigente 'popular' en su comparecencia ante los medios de comunicación.

LA CARTA DE LA PERIODISTA

La periodista Maribel Vilaplana aseguró hace 10 días que es la "primera interesada" en que se clarifiquen los hechos del 29 de octubre y reconoció que fue "un error" pedir que no se difundiera en un primer momento que había comido con el presidente autonómico, porque le parecía "injusto" quedar "vinculada" a "un capítulo tan doloroso".

"A los responsables les corresponde dar explicaciones que yo no puedo dar", aseguró, para añadir que el presidente de la Generalitat recibió llamadas que "interrumpieron de manera continuada" su conversación y que ella no conoció el contenido.