El PP dice que ni Sánchez se cree el CIS que irá poco por CyL para que la "derrota" en las elecciones no vaya con él

Insiste en la dimisión de Tezanos tras el mensaje de Iglesias

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha señalado este jueves que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se cree la encuesta del CIS sobre el resultado en las próximas elecciones de Castilla y León porque el jefe del Ejecutivo tendrá pocos actos durante la campaña para que la derrota no vaya con él.

En este sentido, Montesinos ha apuntado que las "mínimas" visitas de Sánchez a Castilla y León es la "prueba" de que "ningún" dirigente socialista se cree, a su juicio, las previsiones electorales del CIS que dan como ganador al PSOE.

Así lo ha indicado durante su visita a la localidad vallisoletana de Medina del Campo pocas horas de arrancar la campaña electoral en Castilla y León, donde ha asegurado que las "ganas" que el Partido Popular ve, en su opinión, en las calles contrasta con el "espectáculo dantesco en el que se ha convertido el CIS de Tezanos".

EXIGE LA DIMISIÓN DE TEZANOS

Asimismo, Montesinos ha exigido la dimisión del presidente del CIS, José Félix Tezanos, después de que el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias enviase un mensaje en su canal de Telegram en el que aseguraba que tenía datos del sondeo sobre las elecciones en Castilla y León, antes de que fuera publicado.

"Aquí lo que no puede ocurrir es que datos públicos pagados por todos los españoles lo sepan antes personas como el señor Pablo Iglesias, que ya no está ni tan siquiera en el Gobierno de España", ha denunciado Montesinos. Es por ello que ha insistido en que el PP reiterará la exigencia de que haya una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados tras el mensaje de Iglesias, "porque no todo vale".